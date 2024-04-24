WTA24 апреля 2024, 15:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:55
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Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Мадриде
Марта сразится с хорошо знакомой Майяр Шериф из Египта
24 апреля 2024, 15:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:55
1041
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Состоялся матч первого круга на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, в котором играли американка Лорен Дэвис (№166 WTA) и Майяр Шериф из Египта (№72 WTA).
Победу в этой встрече праздновала египтянка. Во втором круге она сразится против 25-й сеяной украинки Марты Костюк, которая на прошлой неделе дошла до финала в Штутгарте.
Мадрид. Первый круг
Майяр Шериф (Египет) – Лорен Дэвис (США) – 4:6, 7:6(4), 6:4
Костюк и Шериф играли трижды, украинка ведет со счетом 2:1.
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