Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Мадриде

Состоялся матч первого круга на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, в котором играли американка Лорен Дэвис (№166 WTA) и Майяр Шериф из Египта (№72 WTA).

Победу в этой встрече праздновала египтянка. Во втором круге она сразится против 25-й сеяной украинки Марты Костюк, которая на прошлой неделе дошла до финала в Штутгарте.

Мадрид. Первый круг

Майяр Шериф (Египет) – Лорен Дэвис (США) – 4:6, 7:6(4), 6:4

Костюк и Шериф играли трижды, украинка ведет со счетом 2:1.