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WTA
24 апреля 2024, 15:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:55
1041
0

Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Мадриде

Марта сразится с хорошо знакомой Майяр Шериф из Египта

24 апреля 2024, 15:29 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:55
1041
0
Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Майяр Шериф

Состоялся матч первого круга на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, в котором играли американка Лорен Дэвис (№166 WTA) и Майяр Шериф из Египта (№72 WTA).

Победу в этой встрече праздновала египтянка. Во втором круге она сразится против 25-й сеяной украинки Марты Костюк, которая на прошлой неделе дошла до финала в Штутгарте.

Мадрид. Первый круг
Майяр Шериф (Египет) – Лорен Дэвис (США) – 4:6, 7:6(4), 6:4

Костюк и Шериф играли трижды, украинка ведет со счетом 2:1.

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Лорен Дэвис Майяр Шериф Марта Костюк WTA Мадрид
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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