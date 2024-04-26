Франция26 апреля 2024, 12:25 |
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Еще один именитый клуб нацелился на экс-тренера Шахтера
Паулу Фонсека может возглавить «Марсель»
26 апреля 2024, 12:25 |
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«Марсель» включился в борьбу за главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеку. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.
Для «Марселя» Фонсека является приоритетным кандидатом на пост нового главного тренера на следующий сезон. С февраля текущего года эту должность занимает 70-летний Жан-Луи Гассе.
Напомним, в последнее время интерес к Фонсеке проявлял целый ряд европейских топ-клубов, включая «Ливерпуль» и «Милан». 51-летний португальский специалист возглавляет «Лилль» с лета 2022 года.
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