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Франция
26 апреля 2024, 12:25 |
291
0

Еще один именитый клуб нацелился на экс-тренера Шахтера

Паулу Фонсека может возглавить «Марсель»

26 апреля 2024, 12:25 |
291
0
Еще один именитый клуб нацелился на экс-тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

«Марсель» включился в борьбу за главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеку. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.

Для «Марселя» Фонсека является приоритетным кандидатом на пост нового главного тренера на следующий сезон. С февраля текущего года эту должность занимает 70-летний Жан-Луи Гассе.

Напомним, в последнее время интерес к Фонсеке проявлял целый ряд европейских топ-клубов, включая «Ливерпуль» и «Милан». 51-летний португальский специалист возглавляет «Лилль» с лета 2022 года.

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Паулу Фонсека Марсель Лилль
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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