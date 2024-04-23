Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль провел неформальные переговоры с экс-тренером Шахтера
Англия
23 апреля 2024, 15:09 |
71
0

Ливерпуль провел неформальные переговоры с экс-тренером Шахтера

Неожиданно в преемники Юргена Клоппа сватают Паулу Фонсеку!

23 апреля 2024, 15:09 |
71
0
Ливерпуль провел неформальные переговоры с экс-тренером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Руководство «Ливерпуля», которое пребывает в поисках нового главного тренера для команды на следующий сезон из-за решения Юргена Клоппа уйти, столкнулось с нежеланием Хаби Алонсо покидать «Байер», а также с готовностью коуча лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима возглавить «Вест Хэм», а не «красных».

Сейчас «Ливерпуль» фокусируется на новых вариантах, продолжая держать в поле зрения Роберто Де Дзерби и Арне Слота.

Однако новым вариантом у «красных» ныне является Паулу Фонсека – 51-летний экс-коуч «Шахтера» и «Ромы», ныне возглавляющий «Лилль».

В «Ливерпуле» восхищены тем, как Фонсека умеет работать с молодежью и ставить тактику, а потому уже провели неформальные переговоры с португальцем на предмет переезда на «Энфилд».

Пока неизвестно, является ли Фонсека фаворитом в борьбе за кресло коуча «Ливерпуля», поскольку английский клуб после ухода Клоппа рассчитывает начать новую эру и очень тщательно подходит к выбору нового наставника.

По теме:
Джокович объяснил, почему отказался от услуг тренера
Осталось два кандидата. Бавария хочет объявить о тренере до конца сезона
Шахтер установил два волевых рекорда в УПЛ
Паулу Фонсека Ливерпуль Лилль Шахтер Донецк назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: Anfield Watch
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23 апреля 2024, 13:45 9
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23 апреля 2024, 12:55 0
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в АПЛ

Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Футбол | 23.04.2024, 07:51
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Футбол | 22.04.2024, 15:32
Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Футбол | 23.04.2024, 00:12
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 9
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 33
Футбол
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 4
Бокс
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 21
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
21.04.2024, 13:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем