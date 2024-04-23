Ливерпуль провел неформальные переговоры с экс-тренером Шахтера

Руководство «Ливерпуля», которое пребывает в поисках нового главного тренера для команды на следующий сезон из-за решения Юргена Клоппа уйти, столкнулось с нежеланием Хаби Алонсо покидать «Байер», а также с готовностью коуча лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима возглавить «Вест Хэм», а не «красных».

Сейчас «Ливерпуль» фокусируется на новых вариантах, продолжая держать в поле зрения Роберто Де Дзерби и Арне Слота.

Однако новым вариантом у «красных» ныне является Паулу Фонсека – 51-летний экс-коуч «Шахтера» и «Ромы», ныне возглавляющий «Лилль».

В «Ливерпуле» восхищены тем, как Фонсека умеет работать с молодежью и ставить тактику, а потому уже провели неформальные переговоры с португальцем на предмет переезда на «Энфилд».

Пока неизвестно, является ли Фонсека фаворитом в борьбе за кресло коуча «Ливерпуля», поскольку английский клуб после ухода Клоппа рассчитывает начать новую эру и очень тщательно подходит к выбору нового наставника.