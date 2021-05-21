Машина. Гент отметил результативность Яремчука в текущем сезоне

Украинец поучаствовал в 41% всех голов, забитых командой

  • 21.05.2021 09:30
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Машина. Гент отметил результативность Яремчука в текущем сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Гент» отметил результативные действия Романа Яремчука в текущем сезоне.
 
«На счету Романа участие в 41% всех голов, забитых «Гентом» в чемпионате в этом сезоне (27 из 66 / 20 голов + 7 передач). Машина. Ни один другой игрок нашей команды не принял участие в более чем 17% забитых мячей (Вадис Оджиджа-Офоэ – 11 из 66 / 2 гола + 9 передач)», – написал твиттер бельгийского клуба.
 
Отметим, что контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость по данным Transfermarkt составляет 13 миллионов евро.

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Источник — ФК Гент

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