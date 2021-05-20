Роман ЯРЕМЧУК: «Я забиваю не ради рекордов»

Форвард «Гента» - о победе над «Стандардом»

  • 20.05.2021 15:05
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Роман ЯРЕМЧУК: «Я забиваю не ради рекордов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Гента» Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча чемпионата Бельгии против «Стандарда» (2:0), в котором от стал главным героем:

«Я забиваю не ради рекордов. У всех нас есть общая цель. Сотрудники, игроки и болельщики – все хотят вернуть еврокубки на наш стадион. Мой сегодняшний гол приблизил нас к желаемому, но еще не все решено.

Матч с «Мехеленом» обещает быть непростым. Первый тайм в первом матче был тяжелым. В «Мехелене» много опытных игроков, и у них сильная полузащита, но это не должно нас останавливать.

Сейчас важно отдохнуть и восстановить силы. Если мы начнем с хорошей организации и правильного отношения, все возможно. Мы просто должны сделать свою работу и добиться поставленной цели».

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Источник — ФК Гент

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