Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Большого шлема
Австралиец считает, что трёхсетовые игры до четвертьфинала сделают турниры интереснее
Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил изменить формат мужских одиночных матчей на турнирах Большого шлема. По его мнению, игры до четвертьфинала должны проходить в формате трёх сетов, а начиная с четвертьфинала – в пяти.
«Я считаю, что на турнирах Большого шлема до четвертьфиналов стоит играть матчи в формате трёх сетов, а уже с четвертьфинала переходить на пятисетовики. Это изменение я бы ввёл сразу же. Такой формат позволил бы некоторым игрокам пробиваться в четвертьфиналы, но в решающих раундах всё равно побеждали бы сильнейшие в упорной пятисетовой борьбе.
Кроме того, первая неделя турнира стала бы намного интереснее. Как часто мы видим, что один из фаворитов уступает в первом сете, и при этом все уверены, что он всё равно перевернёт игру и победит? Такой формат добавил бы непредсказуемости», — заявил Кирьос.
Напомним, что одиозный австралиец собирается принять участие в домашнем Australian Open 2025.
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