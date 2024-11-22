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ATP
22 ноября 2024, 18:26 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:47
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Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Большого шлема

Австралиец считает, что трёхсетовые игры до четвертьфинала сделают турниры интереснее

22 ноября 2024, 18:26 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:47
260
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Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Большого шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил изменить формат мужских одиночных матчей на турнирах Большого шлема. По его мнению, игры до четвертьфинала должны проходить в формате трёх сетов, а начиная с четвертьфинала – в пяти.

«Я считаю, что на турнирах Большого шлема до четвертьфиналов стоит играть матчи в формате трёх сетов, а уже с четвертьфинала переходить на пятисетовики. Это изменение я бы ввёл сразу же. Такой формат позволил бы некоторым игрокам пробиваться в четвертьфиналы, но в решающих раундах всё равно побеждали бы сильнейшие в упорной пятисетовой борьбе.

Кроме того, первая неделя турнира стала бы намного интереснее. Как часто мы видим, что один из фаворитов уступает в первом сете, и при этом все уверены, что он всё равно перевернёт игру и победит? Такой формат добавил бы непредсказуемости», — заявил Кирьос.

Напомним, что одиозный австралиец собирается принять участие в домашнем Australian Open 2025.

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Альберт Чуфарличев Источник: Australian Open
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