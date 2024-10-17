Кирьос рассказал, когда вернется на корт. Шоумен за 2 года сыграл один матч

29-летний австралийский теннисист Ник Кирьос анонсировал свое возвращение на корт:

«Травма, которую я получил, была жестокой. Хирург сказал, что я, вероятно, не смогу снова играть. Но я сказал ему, чтобы делал что угодно, чтобы обеспечить мне еще два-три года моей карьеры. Все прошло плюс-минус хорошо, и я буду играть на следующем Australian Open», – сказал Кирьос.

Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм. В августе 2023 австралиец уступил У Ибину в 1/16 финала травяного турнира в Штутгарте.

Ранее Ник предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam.