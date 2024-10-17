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  4. Кирьос рассказал, когда вернется на корт. Шоумен за 2 года сыграл один матч
ATP
17 октября 2024, 22:57 |
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Кирьос рассказал, когда вернется на корт. Шоумен за 2 года сыграл один матч

Ник пообещал выступить на Australian Open 2025

17 октября 2024, 22:57 |
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Кирьос рассказал, когда вернется на корт. Шоумен за 2 года сыграл один матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

29-летний австралийский теннисист Ник Кирьос анонсировал свое возвращение на корт:

«Травма, которую я получил, была жестокой. Хирург сказал, что я, вероятно, не смогу снова играть. Но я сказал ему, чтобы делал что угодно, чтобы обеспечить мне еще два-три года моей карьеры. Все прошло плюс-минус хорошо, и я буду играть на следующем Australian Open», – сказал Кирьос.

Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм. В августе 2023 австралиец уступил У Ибину в 1/16 финала травяного турнира в Штутгарте.

Ранее Ник предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam.

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Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam
Ник Кирьос
Даниил Агарков Источник: The Age
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