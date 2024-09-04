Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam.

Во время четвертьфинала US Open между Ариной Соболенко и Чжэн Циньвэнь, который завершился со счетом 6:1, 6:2 за 1 час 14 минут, австралиец написал.

«Этот матч закончится чуть больше чем за час. Четвертьфинал. Эванс с Хачановым играли 5 часов и 45 минут. Первый круг.

Может, нам ввести трехсетовый формат для мужчин до четвертьфиналов? А потом оставить пятисетовый? Хотя это какое-то безумие», – написал теннисист.

Отметим, что матч Эванса с Хачановым установил рекорд на US Open.