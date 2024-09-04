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  4. Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam
US Open
04 сентября 2024, 16:06 |
383
0

Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam

Австралийцу не нравится, что мужчины проводят на корте намного больше времени

04 сентября 2024, 16:06 |
383
0
Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam.

Во время четвертьфинала US Open между Ариной Соболенко и Чжэн Циньвэнь, который завершился со счетом 6:1, 6:2 за 1 час 14 минут, австралиец написал.

«Этот матч закончится чуть больше чем за час. Четвертьфинал. Эванс с Хачановым играли 5 часов и 45 минут. Первый круг.

Может, нам ввести трехсетовый формат для мужчин до четвертьфиналов? А потом оставить пятисетовый? Хотя это какое-то безумие», – написал теннисист.

Отметим, что матч Эванса с Хачановым установил рекорд на US Open.

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Ник Кирьос US Open 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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