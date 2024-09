Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024

Олимпийская чемпионка в Париже 2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В четвертьфинальном матче китаянка в двух сетах разгромно проиграла «нейтралке» и второй ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 5 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Арина Соболенко [2] – 1:6, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Соболенко выиграла все 3 очных поединка. До этого Арина одерживала победы над Чжэн в четвертьфинале USO 2023 (6:1, 6:4) и финале Australian Open 2024 (6:3, 6:2).

В 1/2 финала американского мейджора Соболенко сыграет против американки Эммы Наварро, которая ранее выбила Паулу Бадосу.

В ночь на 5 сентября на кортах Нью-Йорка будет определена полуфинальная пара в верхней части сетки: Ига Свентек vs Джессика Пегула и Беатрис Хаддад Майя vs Каролина Мухова.

