Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open

12-я ракетка мира Эмма Наварро (США) стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В четвертьфинальном поединке американка в двух сетах обыграла Паулу Бадосу (Испания, WTA 29) за 1 час и 14 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Паула Бадоса (Испания) [26] – Эмма Наварро (США) [13] – 2:6, 5:7

Во второй партии Бадоса побеждала 5:1, но не сумела удержать преимущество и проиграла 6 геймов подряд.

Это была вторая встреча соперниц. Наварро сравняла счет в очных матчах, 1:1.

В полуфинале US Open Эмма сыграет против победительницы противостояния Чжэн Циньвень – Арина Соболенко.

Наварро впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне турниров серии Grand Slam. Интересно, что именно в 2024 году она обновила личные рекорды на каждом из четырех мейджоров: 3-й раунд Australian Open, 4-й раунд Ролан Гаррос, четвертьфинал Уимблдона и теперь 1/2 финала USO.

Emma Navarro's moment in the sun! ☀️



She comes from 5-1 down in the second set to defeat Badosa and reach her maiden Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/YWfnW0ya2E