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Профессиональный бокс
18 декабря 2024, 10:18 |
1757
0

«Будет лупить его, вот и все». Одиозный эксперт – о реванше Усика и Фьюри

Виктор Леоненко верит в победу Александра

18 декабря 2024, 10:18 |
1757
0
«Будет лупить его, вот и все». Одиозный эксперт – о реванше Усика и Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший украинский футболист Виктор Леоненко поделился ожиданиями от реванша между соотечественником-боксером Александром Усиком и британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри:

«Думаю, повторится сюжет первого боя. Усик будет лупить британца, вот и все. Мне кажется, Фьюри не переживает и особо не готовится. Все ждали первого боя, думали, что обоим боксерам будет очень тяжело, а в итоге получилось, что для Усика это чуть ли не тренировка была. Хочется, чтобы в реванше была борьба, а не в одну калитку. Главное – чтобы Усик не расслабился, потому что в супертяжах нельзя давать слабину – один удар и уже на полу можно оказаться».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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