«Мой ровесник Раньери возглавил Рому». Маркевич – о возвращении в футбол

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о возможном возвращении к тренерской работе:

– Ждать ли вашего возвращения на тренерский мостик?

– Знаете, недавнее назначение на должность главного тренера итальянской «Ромы» моего ровесника Клаудио Раньери подтверждает, что все еще может быть. Я нахожусь в боевой спортивной форме, по крайней мере, спокойно выдерживаю 90 минут, выступая за ветеранов «Карпат» или ветеранскую сборную Украины.

Стараюсь быть в курсе футбольных новостей и внимательно слежу за ходом событий не только в УПЛ, но и во всех топ-чемпионатах. Поэтому меня тяжело удивить, к новому вызову я готов.

Последним местом работы Маркевича были львовские «Карпаты», которые он возглавлял с июня 2023 года по июль 2024.