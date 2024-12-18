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  4. «Мой ровесник Раньери возглавил Рому». Маркевич – о возвращении в футбол
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 10:22 |
277
0

«Мой ровесник Раньери возглавил Рому». Маркевич – о возвращении в футбол

Украинский специалист уверен, что сможет вернуться к работе тренером

18 декабря 2024, 10:22 |
277
0
«Мой ровесник Раньери возглавил Рому». Маркевич – о возвращении в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о возможном возвращении к тренерской работе:

– Ждать ли вашего возвращения на тренерский мостик?

– Знаете, недавнее назначение на должность главного тренера итальянской «Ромы» моего ровесника Клаудио Раньери подтверждает, что все еще может быть. Я нахожусь в боевой спортивной форме, по крайней мере, спокойно выдерживаю 90 минут, выступая за ветеранов «Карпат» или ветеранскую сборную Украины.

Стараюсь быть в курсе футбольных новостей и внимательно слежу за ходом событий не только в УПЛ, но и во всех топ-чемпионатах. Поэтому меня тяжело удивить, к новому вызову я готов.

Последним местом работы Маркевича были львовские «Карпаты», которые он возглавлял с июня 2023 года по июль 2024.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Рома Рим Серия A Мирон Маркевич Клаудио Раньери инсайд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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