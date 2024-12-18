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Англия
18 декабря 2024, 10:07 | Обновлено 18 декабря 2024, 10:08
846
1

«Арсенал победил. Ведь не подписал Мудрика». В Англии недовольны украинцем

Журналисты оценили период футболиста в лондонском «Челси»

18 декабря 2024, 10:07 | Обновлено 18 декабря 2024, 10:08
846
1
«Арсенал победил. Ведь не подписал Мудрика». В Англии недовольны украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английские СМИ оценили игру украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском «Челси» после того, как футболист попал в скандальную ситуацию с допингом:

«Мудрик был особенным случаем. По крайней мере, так думали владельцы «Челси». Через некоторое время можно подытожить результат: «Арсенал» победил, потому, что подписал вместо украинца Леандро Троссарда, и без Мудрика стал одним из сильнейших клубов европейского футбола.

«Челси» под руководством Энцо Марески также делает положительные шаги. Но этот прогресс был достигнут в большинстве своем без Михаила, который постоянно обманывал «Челси» своей игрой.

Некоторые одноклубники указывали на склонность игрока к ночным прогулкам. Пребывание в Лондоне – это всегда аттракцион, необычный для иностранных футболистов, соблазняемых яркими огнями столицы.

Несмотря на неудачную игру Михаила и высокую цену, которую заплатили за него, он имеет неоспоримый талант. В клубе считали футболиста, наделенного всем необходимым, чтобы стать одним из самых мощных нападающих на мировой арене. Вот почему 23-летний Мудрик получил столь много шансов.

Однако сейчас все проблемы на футбольном поле не имеют значения для Мудрика, учитывая его ситуацию с допингом», – заключают журналисты.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал Лондон Михаил Мудрик Леандро Троссард
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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Gargantua81
как в том анекдоте: я остался с носом а он без носа, тема нашей лекции сифилис.
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