Английские СМИ оценили игру украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском «Челси» после того, как футболист попал в скандальную ситуацию с допингом:

«Мудрик был особенным случаем. По крайней мере, так думали владельцы «Челси». Через некоторое время можно подытожить результат: «Арсенал» победил, потому, что подписал вместо украинца Леандро Троссарда, и без Мудрика стал одним из сильнейших клубов европейского футбола.

«Челси» под руководством Энцо Марески также делает положительные шаги. Но этот прогресс был достигнут в большинстве своем без Михаила, который постоянно обманывал «Челси» своей игрой.

Некоторые одноклубники указывали на склонность игрока к ночным прогулкам. Пребывание в Лондоне – это всегда аттракцион, необычный для иностранных футболистов, соблазняемых яркими огнями столицы.

Несмотря на неудачную игру Михаила и высокую цену, которую заплатили за него, он имеет неоспоримый талант. В клубе считали футболиста, наделенного всем необходимым, чтобы стать одним из самых мощных нападающих на мировой арене. Вот почему 23-летний Мудрик получил столь много шансов.

Однако сейчас все проблемы на футбольном поле не имеют значения для Мудрика, учитывая его ситуацию с допингом», – заключают журналисты.