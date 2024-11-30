Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?
Сезон уже завершен, WTA обнародовала лист теннисисток и их призовые за год
Теннисный сезон 2024 года подошел к концу. Все крупные турниры Тура сыграны, девушкам выступать только играть либо на турнирах ITF, либо на уровне WTA 125. К примеру, Даяна Ястремская в декабре сыграет на 125-тысячнике в Лиможе.
WTA обнародовала лист теннисисток и их призовых за 2024 год. Наибольшую сумму заработала Арина Соболенко – 9,729,260 долларов.
Второй идет Коко Гауфф – 9,353,847 долларов, из которых 472 тысячи – за парный разряд. Вторая ракетка мира Ига Свентек за 2024 года получила 8,550,693 долларов.
Среди украинок набольшие призовые у Марты Костюк – $1,794,937, из которых 154 тысячи – за матчи в паре. Второй среди украинок является Даяна Ястремская с общей суммой в 1,471,425 долларов. Третья – Элина Свитолина ($1,437,638).
Топ-10 украинок по призовым за сезон
- Марта Костюк – $1,794,937
- Даяна Ястремская – $1,471,425
- Элина Свитолина – $1,437,638
- Ангелина Калинина – $903,446
- Людмила Киченок – $859,617
- Леся Цуренко – $676,017
- Юлия Стародубцева – $609,240
- Дарья Снигур – $290,026
- Надежда Киченок – $227,674
- Катерина Байндл – $213,654
Топ-10 теннисисток по призовым за сезон
- Арина Соболенко – $9,729,260
- Коко Гауфф – $9,353,847
- Ига Свентек – $8,550,693
- Жасмин Паолини – $5,820,798
- Чжэн Циньвень – $5,559,555
- Барбора Крейчикова – $4,770,340
- Джессика Пегула – $4,186,622
- Елена Рыбакина – $3,876,915
- Элизе Мертенс – $2,783,414
- Эмма Наварро – $2,751,968
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