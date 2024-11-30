Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?

Теннисный сезон 2024 года подошел к концу. Все крупные турниры Тура сыграны, девушкам выступать только играть либо на турнирах ITF, либо на уровне WTA 125. К примеру, Даяна Ястремская в декабре сыграет на 125-тысячнике в Лиможе.

WTA обнародовала лист теннисисток и их призовых за 2024 год. Наибольшую сумму заработала Арина Соболенко – 9,729,260 долларов.

Второй идет Коко Гауфф – 9,353,847 долларов, из которых 472 тысячи – за парный разряд. Вторая ракетка мира Ига Свентек за 2024 года получила 8,550,693 долларов.

Среди украинок набольшие призовые у Марты Костюк – $1,794,937, из которых 154 тысячи – за матчи в паре. Второй среди украинок является Даяна Ястремская с общей суммой в 1,471,425 долларов. Третья – Элина Свитолина ($1,437,638).

Топ-10 украинок по призовым за сезон

Марта Костюк – $1,794,937 Даяна Ястремская – $1,471,425 Элина Свитолина – $1,437,638 Ангелина Калинина – $903,446 Людмила Киченок – $859,617 Леся Цуренко – $676,017 Юлия Стародубцева – $609,240 Дарья Снигур – $290,026 Надежда Киченок – $227,674 Катерина Байндл – $213,654

Топ-10 теннисисток по призовым за сезон