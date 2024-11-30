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  4. Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?
WTA
30 ноября 2024, 13:09 |
497
0

Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?

Сезон уже завершен, WTA обнародовала лист теннисисток и их призовые за год

30 ноября 2024, 13:09 |
497
0
Сколько заработали Костюк, Ястремская, Свитолина и другие украинки за 2024?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Теннисный сезон 2024 года подошел к концу. Все крупные турниры Тура сыграны, девушкам выступать только играть либо на турнирах ITF, либо на уровне WTA 125. К примеру, Даяна Ястремская в декабре сыграет на 125-тысячнике в Лиможе.

WTA обнародовала лист теннисисток и их призовых за 2024 год. Наибольшую сумму заработала Арина Соболенко – 9,729,260 долларов.

Второй идет Коко Гауфф – 9,353,847 долларов, из которых 472 тысячи – за парный разряд. Вторая ракетка мира Ига Свентек за 2024 года получила 8,550,693 долларов.

Среди украинок набольшие призовые у Марты Костюк – $1,794,937, из которых 154 тысячи – за матчи в паре. Второй среди украинок является Даяна Ястремская с общей суммой в 1,471,425 долларов. Третья – Элина Свитолина ($1,437,638).

Топ-10 украинок по призовым за сезон

  1. Марта Костюк – $1,794,937
  2. Даяна Ястремская – $1,471,425
  3. Элина Свитолина – $1,437,638
  4. Ангелина Калинина – $903,446
  5. Людмила Киченок – $859,617
  6. Леся Цуренко – $676,017
  7. Юлия Стародубцева – $609,240
  8. Дарья Снигур – $290,026
  9. Надежда Киченок – $227,674
  10. Катерина Байндл – $213,654

Топ-10 теннисисток по призовым за сезон

  1. Арина Соболенко – $9,729,260
  2. Коко Гауфф – $9,353,847
  3. Ига Свентек – $8,550,693
  4. Жасмин Паолини – $5,820,798
  5. Чжэн Циньвень – $5,559,555
  6. Барбора Крейчикова – $4,770,340
  7. Джессика Пегула – $4,186,622
  8. Елена Рыбакина – $3,876,915
  9. Элизе Мертенс – $2,783,414
  10. Эмма Наварро – $2,751,968
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Коко Гауфф Ига Свёнтек Арина Соболенко Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова Джессика Пегула Елена Рыбакина Элизе Мертенс Эмма Наварро Марта Костюк Даяна Ястремская Элина Свитолина Ангелина Калинина Людмила Киченок Леся Цуренко Юлия Стародубцева Дарья Снигур Катерина Байндл (Козлова) Надежда Киченок призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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