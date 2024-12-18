Англия18 декабря 2024, 10:11 |
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«Верю в справедливость». Комментатор обратился к Мудрику по поводу допинга
Виктор Вацко выразил поддержку винггеру «Челси»
18 декабря 2024, 10:11 |
1214
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Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, обратившись к футболисту через свой Instagram:
«Миша! Я не верю, что это произошло сознательно. Я верю в справедливость. Я держу кулаки, чтобы правда победила, и ты вышел из этой ситуации достойно».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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