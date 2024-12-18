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  4. «Верю в справедливость». Комментатор обратился к Мудрику по поводу допинга
Англия
18 декабря 2024, 10:11 |
1214
0

«Верю в справедливость». Комментатор обратился к Мудрику по поводу допинга

Виктор Вацко выразил поддержку винггеру «Челси»

18 декабря 2024, 10:11 |
1214
0
«Верю в справедливость». Комментатор обратился к Мудрику по поводу допинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, обратившись к футболисту через свой Instagram:

«Миша! Я не верю, что это произошло сознательно. Я верю в справедливость. Я держу кулаки, чтобы правда победила, и ты вышел из этой ситуации достойно».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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