«Верю в справедливость». Комментатор обратился к Мудрику по поводу допинга

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, обратившись к футболисту через свой Instagram:

«Миша! Я не верю, что это произошло сознательно. Я верю в справедливость. Я держу кулаки, чтобы правда победила, и ты вышел из этой ситуации достойно».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.