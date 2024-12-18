Уволят ли Пушича? Маркевич оценил работу наставника Шахтера

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил игру донецкого «Шахтера» в текущем сезоне и прокомментировал возможное увольнение наставника Марино Пушича:

– На ваш взгляд, после таких неудач тренер «горняков» Марино Пушич должен уйти в отставку?

– Сложно дать исчерпывающий ответ. Я не знаю, кто был инициатором его приглашения, условий его контракта. Это все очень важно.

– А может в «Шахтере» пока не все хорошо, потому, что некоторые игроки считают, что переросли уже эту команду?

– Так априори не должно быть: если ты лидер команды, то должен в трудную минуту взять игру на себя. Конечно, есть вина в таком провале и Пушича, похоже, он потерял контроль над подопечными. Теперь каждый тянет одеяло на свою сторону. Значит, есть какие-то проблемы внутри коллектива.

«Шахтер» набрал 33 балла в этом сезоне и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Динамо» – составляет десять очков.