В ночь на 5 декабря в Нью-Йорке состоялся выставочный турнир The Garden Cup.

Участие приняли два теннисиста и две теннисистки, которые провели по одному очному матчу. Карлос Алькарас встретился с Беном Шелтоном, а Джессика Пегула сыграла с Эммой Наварро.

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Алькарас одолел Шелтона со счетом 4:6, 6:2, [10:7], а Наварро переиграла Пегулу 7:6 (8:6), 7:5.

Ранее Garden Cup ежегодно проводился с 2008 по 2018 год, в нем участвовали BIG-3, сестры Уильямс и другие звезды тенниса. Таким образом, Алькарас выиграл первый трофей Garden Cup с 2018.

ФОТО. Легендарный Garden Cup вернулся: Алькарас, Шелтон, Пегула, Наварро