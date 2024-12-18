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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 09:47 |
268
0

Экс-тренер сборной Украины: «Судаков и Бондаренко разочаровали больше всех»

Мирон Маркевич недоволен двумя игроками донецкого «Шахтера»

18 декабря 2024, 09:47 |
268
0
Экс-тренер сборной Украины: «Судаков и Бондаренко разочаровали больше всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал тех игроков, которые разочаровали его больше всех в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги:

– Кто в составе чемпионов вас больше всего разочаровал?

– Судаков и Бондаренко. Георгию не хватало стабильности, мог поразить качественными действиями, а в следующем матче быть незаметным. Так лидер не должен вести себя на поле. А Артему банально не хватает физических кондиций. Обидно, потому, что по креативу он один из лучших в УПЛ.

Судаков в этом сезоне УПЛ провел за «Шахтер» 17 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В активе Бондаренко – 15 поединков, 8 забитых мячей и 2 ассиста.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Артем Бондаренко Георгий Судаков Мирон Маркевич инсайд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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