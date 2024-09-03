Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
03 сентября 2024, 14:09 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:41
291
0

Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open

03 сентября 2024, 14:09 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:41
291
0
Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют китаянка Чжэн Циньвень (№7 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву (в ночь на среду).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, китаянка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Паулы Бадосы (№29 WTA) или Эммы Наварро (№12 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Григор Димитров – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Чемпион US Open разбил ракетку о колено после обидной ошибки
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
смотреть онлайн US Open 2024 Чжэн Циньвень Арина Соболенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры | 03 сентября 2024, 02:12 1
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024

Игорь Цветов завоевал золото на 100-метровке в классе Т35, опередив двух нейтралов

«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо
Футбол | 03 сентября 2024, 09:44 13
«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо
«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо

Бывший тренер – о недостатке киевского коллектива

Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Теннис | 02.09.2024, 10:55
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Три минуты Виктора Коваленко
Футбол | 02.09.2024, 14:43
Три минуты Виктора Коваленко
Три минуты Виктора Коваленко
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Футбол | 02.09.2024, 18:34
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
02.09.2024, 21:10 2
Теннис
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
02.09.2024, 11:25 4
Бокс
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
01.09.2024, 12:15 7
Футбол
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 3
Футбол
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
02.09.2024, 17:10 4
Бокс
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 10
Футбол
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
01.09.2024, 16:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем