Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open
3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
Во втором поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют китаянка Чжэн Циньвень (№7 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву (в ночь на среду).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, китаянка еще не выигрывала.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Паулы Бадосы (№29 WTA) или Эммы Наварро (№12 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Цветов завоевал золото на 100-метровке в классе Т35, опередив двух нейтралов
Бывший тренер – о недостатке киевского коллектива