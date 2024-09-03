Чжэн Циньвень – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют китаянка Чжэн Циньвень (№7 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву (в ночь на среду).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, китаянка еще не выигрывала.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Паулы Бадосы (№29 WTA) или Эммы Наварро (№12 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ