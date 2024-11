Креативный дуэт из Лондона. 17 созданных моментов друг для друга

Коул Палмер и Нони Мадуэке являются самым креативным дуэтом этого сезона АПЛ.

На двоих они создали 17 моментов друг для друга в чемпионате Англии, а 4 ассиста Палмера на Нони является лучшим показателем количества ассистов одного игрока на другого. Из 17 моментов 12 создал Коул, а осташиеся 5 – Мадуэке.

В текущем сезоне Коул Палмер сыграл 13 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Нони Мадуэке провел столько же матчей на клубном уровне и забил 5 голов.

Cole Palmer (12) and Noni Madueke (5) have created more chances for each other than any other pair of teammates in the Premier League so far this season (17).



While Palmer's four assists for Madueke is the most one player has assisted another in the Premier League so far this…