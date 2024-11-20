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  4. ЯРЕМЧУК: «Мы играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться»
Лига наций
20 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 23:16
199
1

ЯРЕМЧУК: «Мы играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться»

Нападающий сборной Украины рассказал о матче 6-го тура Лиги наций

20 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 23:16
199
1
ЯРЕМЧУК: «Мы играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться»
vzbirna. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Мы начали игру достаточно активно. Мы играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться. Это не то, что Албания вышла не настроенной, а это мы показали, что у нас совсем другой уровень. Это реально заставило нас хорошо играть. И хорошо, что появился шанс забить, и мы забили.

Ждал ли, что Зинченко так сыграет при голе? Тренер просил его в этой зоне быть, то есть, он там часто находится. Он хорошо выполнил удар и забил мяч. Футболка с числом 1000? Так это была запланированная акция, мы перед игрой разговаривали об этом и планировали так сделать.

Соперник в плей-офф? Еще очень много времени. Посмотрим, как будет. Сложно что-либо говорить сейчас, возможно настало время немного расслабиться, потому что было много критики».

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Роман Яремчук Лига наций Албания - Украина
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
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