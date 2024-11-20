Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу попросить всех критиков сборной сбавить градус»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался по поводу критики в адрес национальной команды:

«В последние месяцы на сборную идет большое давление, особенно на молодых футболистов. Хотелось бы попросить всех людей, которые являются критиками сборной, немного сбавить градус. Опытные игроки справляются с критикой, а есть закрывающиеся в себе молодые футболисты. На них эта критика действует не на пользу, и они боятся показать себя на поле.

Я понимаю, что переживают. Мы вышли на чемпионат Европы 2024, где взяли 4 очка. Мы провалили игру с румынами, но взяли 4 очка и не вышли из группы, когда у всех команд было по 4 пункта. Это впервые в истории, когда так не вышли из группы.

Сейчас мы вышли в плей-офф Лиги наций и будем играть за выход в Лигу А. Бывают провальные матчи, но в целом мы выполняем поставленные задачи. Можно и лучше, но у нас молодая команда, которая развивается. Мы стараемся порадовать украинцев, но есть давление».

Сборная Украины выиграла матч 6-го тура Лиги наций B против команды Албании (2:1) и вышла в плей-офф за право повыситься в классе.