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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу попросить всех критиков сборной сбавить градус»
Лига наций
20 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 20 ноября 2024, 22:55
543
6

Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу попросить всех критиков сборной сбавить градус»

Нападающий сборной Украины высказался по поводу критики в адрес команды

20 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 20 ноября 2024, 22:55
543
6
Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу попросить всех критиков сборной сбавить градус»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался по поводу критики в адрес национальной команды:

«В последние месяцы на сборную идет большое давление, особенно на молодых футболистов. Хотелось бы попросить всех людей, которые являются критиками сборной, немного сбавить градус. Опытные игроки справляются с критикой, а есть закрывающиеся в себе молодые футболисты. На них эта критика действует не на пользу, и они боятся показать себя на поле.

Я понимаю, что переживают. Мы вышли на чемпионат Европы 2024, где взяли 4 очка. Мы провалили игру с румынами, но взяли 4 очка и не вышли из группы, когда у всех команд было по 4 пункта. Это впервые в истории, когда так не вышли из группы.

Сейчас мы вышли в плей-офф Лиги наций и будем играть за выход в Лигу А. Бывают провальные матчи, но в целом мы выполняем поставленные задачи. Можно и лучше, но у нас молодая команда, которая развивается. Мы стараемся порадовать украинцев, но есть давление».

Сборная Украины выиграла матч 6-го тура Лиги наций B против команды Албании (2:1) и вышла в плей-офф за право повыситься в классе.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Роман Яремчук Лига наций Албания - Украина
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
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Комментарии 7
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antt
Дійсно правий. На євро не так погано вийшло. Із словаками завдяки його голу навіть перевершили те що мали мати. Просто з румунами. Не треба було собі видумати перший гол, тай три загалом пропускати.
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0
Nick.Grabowski
Цікаво поглянути на ТТД Яремчука і порівняти з ТТД Шевченка або Реброва в 1997-99 роках, або порівняти з показниками форвардів Чехії, Грузії, Австрії, Норвегії, Швеції та інших схожих за рівнем збірних.
Без критики, а чисто цифри та показники ігрової ефективності гравця на позиції. 
Коли футболістам не подобається критика, то, імхо, потрібно аналізувати ігрові показники індивідуально та в порівнянні з гравцями на аналогічній позиції в інших командах. Там багато чого можна побачити без порожніх слів та критики.
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0
antt
От Яремчук помалу поповнює свій рахунок голів за збірну, але йому ще три до третього Коноплянки. Але в Шевченка і Ярмоленка в три рази більше хоч вони в 2-2,5 разів більше часу грають за збірну. І таких результатів далеко сьогоднішнім  форвардам збірної. От  і в тому причина такої гри збірної. Всі проблеми в захисті і півзахисті можна перекрити результативністю лінії атаки, принаймні в половині випадків. А так тянемо і не завжди дотягуємо в кожному матчі і маємо що є. 
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0
MrStepanovM .
під тиском знаходяться бійці на ЛБЗ...люди під ракетними атаками... а у футболістів така професія...забивай в кожному матчі зв збірну-не буде на тебе тиску
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0
valerafan1
Ви молодці. Дякую і за Евро, особливо за гру з Бельгією, і за Лігу націй. В спорті не можливо постійно перемагати. А команда бореться, хоч і не завжди виходить. Ще б нам удачі. А перемоги прийдуть. А на критику не звертайте увагу. Нам вболівальникам теж не легко, а футбол це те що може подарувати  щасливі емоції.
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0
Vovan78
Критикують не за те, що програєте, а за те що не не боретесь і не намагаєтесь показувати якісний футбол. Потрібно розуміти критику і робити висновки.
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-2
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