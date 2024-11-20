Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу попросить всех критиков сборной сбавить градус»
Нападающий сборной Украины высказался по поводу критики в адрес команды
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался по поводу критики в адрес национальной команды:
«В последние месяцы на сборную идет большое давление, особенно на молодых футболистов. Хотелось бы попросить всех людей, которые являются критиками сборной, немного сбавить градус. Опытные игроки справляются с критикой, а есть закрывающиеся в себе молодые футболисты. На них эта критика действует не на пользу, и они боятся показать себя на поле.
Я понимаю, что переживают. Мы вышли на чемпионат Европы 2024, где взяли 4 очка. Мы провалили игру с румынами, но взяли 4 очка и не вышли из группы, когда у всех команд было по 4 пункта. Это впервые в истории, когда так не вышли из группы.
Сейчас мы вышли в плей-офф Лиги наций и будем играть за выход в Лигу А. Бывают провальные матчи, но в целом мы выполняем поставленные задачи. Можно и лучше, но у нас молодая команда, которая развивается. Мы стараемся порадовать украинцев, но есть давление».
Сборная Украины выиграла матч 6-го тура Лиги наций B против команды Албании (2:1) и вышла в плей-офф за право повыситься в классе.
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Без критики, а чисто цифри та показники ігрової ефективності гравця на позиції.
Коли футболістам не подобається критика, то, імхо, потрібно аналізувати ігрові показники індивідуально та в порівнянні з гравцями на аналогічній позиції в інших командах. Там багато чого можна побачити без порожніх слів та критики.