Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, получивший приз Лев матча, дал комментарий после игры 6-го тура Лиги наций против команды Албании (2:) в Тиране:

«Я благодарен всем болельщикам за поддержку, которую мы всегда чувствуем. Для меня самой главной была победа, благодаря которой у нас есть шанс квалифицироваться в Лигу А.

Забивать за сборную всегда приятно. А еще приятно – отметить гол так, как мы сделали сегодня, в непростое для нашей страны время. 1000 дней, когда наши герои защищают государство от агрессора в полномасштабной войне, 1000 дней боли и страданий.

Мы осознаем, как сейчас тяжело нашим людям. Эта победа – именно для всех украинцев, они ее заслуживают».

ВИДЕО. Победа для всех украинцев. Лев матча Зинченко пояснил значение игры