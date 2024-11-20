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Лига наций
20 ноября 2024, 20:58 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:08
127
0

ВИДЕО. Победа для всех украинцев. Лев матча Зинченко пояснил значение игры

Украинская сборная в 1000-й день войны обыграла Албанию в Лиге наций

20 ноября 2024, 20:58 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:08
127
0
ВИДЕО. Победа для всех украинцев. Лев матча Зинченко пояснил значение игры
УАФ. Александр Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, получивший приз Лев матча, дал комментарий после игры 6-го тура Лиги наций против команды Албании (2:) в Тиране:

«Я благодарен всем болельщикам за поддержку, которую мы всегда чувствуем. Для меня самой главной была победа, благодаря которой у нас есть шанс квалифицироваться в Лигу А.

Забивать за сборную всегда приятно. А еще приятно – отметить гол так, как мы сделали сегодня, в непростое для нашей страны время. 1000 дней, когда наши герои защищают государство от агрессора в полномасштабной войне, 1000 дней боли и страданий.

Мы осознаем, как сейчас тяжело нашим людям. Эта победа – именно для всех украинцев, они ее заслуживают».

ВИДЕО. Победа для всех украинцев. Лев матча Зинченко пояснил значение игры

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Александр Зинченко Лига наций Албания - Украина Лев матча
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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