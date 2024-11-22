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  4. Верес остался без правого защитника. Стороны обоюдно расторгли контракт
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:52
298
0

Верес остался без правого защитника. Стороны обоюдно расторгли контракт

Евгений Морозко вышел на рынок свободных агентов

22 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:52
298
0
Верес остался без правого защитника. Стороны обоюдно расторгли контракт
ФК Верес. Евгений Морозко

Представитель Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» расторг контракт с Евгением Морозко по соглашению двух сторон.

Причина такого решения не разглашается. Определенный период времени Морозко будет находиться без клуба.

Евгений присоединился к ровенскому коллективу зимой 2024 года. Защитник успел отыграть 16 матчей, в которых отличился забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее в УПЛ футболист представлял цвета клубов «Колос» и «Полесье».

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Верес Ровно Евгений Морозко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Источник
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