Верес остался без правого защитника. Стороны обоюдно расторгли контракт

Представитель Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» расторг контракт с Евгением Морозко по соглашению двух сторон.

Причина такого решения не разглашается. Определенный период времени Морозко будет находиться без клуба.

Евгений присоединился к ровенскому коллективу зимой 2024 года. Защитник успел отыграть 16 матчей, в которых отличился забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее в УПЛ футболист представлял цвета клубов «Колос» и «Полесье».