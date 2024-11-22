Александр ИЩЕНКО: «Миколенко сломал ребро игроку Динамо»

Руководитель ДЮСШ Динамо Александр Ищенко рассказал о поведении защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в юношеской школе:

«По Миколенко... С одной стороны, был мальчиком тихим, а с другой – хулиганом. В нем это удивительно органически сочеталось. Как-то в автобусе, которым ехали на выезд игроки 2002 и 2004 года, у парня из младшей команды оказалось сломанным ребро. Провел собственное расследование – и выяснил, что виноват Виталик, который принялся воспитывать младшего и немного не рассчитал силы.

Сразу решил отстранить Миколенко от тренировок, хотя испанский куратор академии Альберто Босх был категорически против. Неизвестно, как бы сложилась карьера Виталика, если бы за него не пришла просить вся команда. Мол, Алексеевич, парень погорячился, извините. Но больше всего, вы не поверите, отстаивал его сам пострадавший», – рассказал Ищенко.

Ранее Ищенко рассказал, что Александр Шовковский посещает все матчи команды U-19.