Главный тренер киевского Динамо не пропускает матчи команды U-19

Руководитель ДЮСШ Динамо Александр Ищенко рассказал о роли главного тренера Александра Шовковского в развитии команды U-19:

«Шовковский не пропускает ни одного матча U-19, а его помощники держат руку на пульсе наших дел. Происходит постоянный обмен информацией, главный тренер первой команды «Динамо» четко понимает, на кого из наших воспитанников сможет рассчитывать в ближайшей перспективе. Как не припомнить слова Алекса Фергюсона о том, что нельзя построить выдающуюся команду, не зная, что у тебя делается, условно, в U-15.

Помогает Александру Владимировичу ориентироваться в вопросе резерва и наставник команды U-19 Игорь Костюк. Поэтому очень полезно его привлечение к работе с выпускным классом академии 2008 года рождения. Он сразу заметил и пригласил в старшую команду Люсина, Андрейка и Романюка, которые уже получили у него игровую практику. В течение последней недели четверо ребят 2009 года были привлечены к занятиям 19-летних», – сказал Ищенко.

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