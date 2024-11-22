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22 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:03
817
0

Руководитель ДЮСШ Динамо: «В детстве Цыганков был жадным»

Александр Ищенко вспомнил тренировки украинского полузащитника в юношеской школе

22 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:03
817
0
Руководитель ДЮСШ Динамо: «В детстве Цыганков был жадным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Циганков

Руководитель ДЮСШ Динамо Александр Ищенко вспомнил тренировки полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова в юношеской школе:

«Цыганков запомнился тем, что был с детства в хорошем смысле жадным к мячу. Не оставлял его никому, когда не сомневался, что обведет трех соперников и забьет. Однако, при всей технической одаренности, Витя никогда не упускал возможности работать дополнительно.

Ему очень помог отец, известный в прошлом голкипер. Я помню, что они с ним сразу решили: следует усовершенствовать все виды передач, обработку мяча, особенно со смещением в сторону. Цыганкову этот маневр очень хорошо удавался.

А вот об игре головой Витя недавно сказал в интервью, что в динамовской академии этому не учили. (Улыбается). При возможности могу показать конспекты направленных на это тренировочных упражнений, которые применяются у нас много лет. И не только в академии – даже в первой команде. Тот же Косовский, оказавшись в «Динамо», практически не играл головой, но позже, в знаменитом киевском полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией», не проиграл никакой борьбы в воздухе», – рассказал Ищенко.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Александр Ищенко
Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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