Руководитель ДЮСШ Динамо: «В детстве Цыганков был жадным»

Руководитель ДЮСШ Динамо Александр Ищенко вспомнил тренировки полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова в юношеской школе:

«Цыганков запомнился тем, что был с детства в хорошем смысле жадным к мячу. Не оставлял его никому, когда не сомневался, что обведет трех соперников и забьет. Однако, при всей технической одаренности, Витя никогда не упускал возможности работать дополнительно.

Ему очень помог отец, известный в прошлом голкипер. Я помню, что они с ним сразу решили: следует усовершенствовать все виды передач, обработку мяча, особенно со смещением в сторону. Цыганкову этот маневр очень хорошо удавался.

А вот об игре головой Витя недавно сказал в интервью, что в динамовской академии этому не учили. (Улыбается). При возможности могу показать конспекты направленных на это тренировочных упражнений, которые применяются у нас много лет. И не только в академии – даже в первой команде. Тот же Косовский, оказавшись в «Динамо», практически не играл головой, но позже, в знаменитом киевском полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией», не проиграл никакой борьбы в воздухе», – рассказал Ищенко.

Ранее руководитель ДЮСШ назвал идеальный клуб для Ильи Забарного.