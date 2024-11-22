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  4. Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного
Англия
22 ноября 2024, 13:38 |
1131
0

Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного

Александр Ищенко прокомментировал будущее украинского защитника Ильи Забарного

22 ноября 2024, 13:38 |
1131
0
Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Руководитель ДЮСШ Динамо Александр Ищенко назвал команду, которая идеально подходит для украинского защитника Ильи Забарного:

«Мне лично очень импонирует «Тоттенхэм». Это, извиняюсь за тавтологию, чрезвычайно командная команда. А еще она, отрабатывая на тренировках прессинг, включает рок-музыку, которая – точно знаю – Забарному по душе. Так что хотел бы увидеть уже в следующем сезоне Илью в составе именно этого клуба. И чтобы он в честь победы станцевал на поле какие-то буги-вуги. (Смеется). Потому что танцевать он хорошо умеет», – рассказал Ищенко.

Сообщалось, что Забарный заинтересовал элитные английские клубы. – «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм». «Борнмут» назвал цену, за которую готов отпустить украинского защитника.

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Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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