Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного
Александр Ищенко прокомментировал будущее украинского защитника Ильи Забарного
Руководитель ДЮСШ Динамо Александр Ищенко назвал команду, которая идеально подходит для украинского защитника Ильи Забарного:
«Мне лично очень импонирует «Тоттенхэм». Это, извиняюсь за тавтологию, чрезвычайно командная команда. А еще она, отрабатывая на тренировках прессинг, включает рок-музыку, которая – точно знаю – Забарному по душе. Так что хотел бы увидеть уже в следующем сезоне Илью в составе именно этого клуба. И чтобы он в честь победы станцевал на поле какие-то буги-вуги. (Смеется). Потому что танцевать он хорошо умеет», – рассказал Ищенко.
Сообщалось, что Забарный заинтересовал элитные английские клубы. – «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм». «Борнмут» назвал цену, за которую готов отпустить украинского защитника.
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