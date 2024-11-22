Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного

Руководитель ДЮСШ Динамо Александр Ищенко назвал команду, которая идеально подходит для украинского защитника Ильи Забарного:

«Мне лично очень импонирует «Тоттенхэм». Это, извиняюсь за тавтологию, чрезвычайно командная команда. А еще она, отрабатывая на тренировках прессинг, включает рок-музыку, которая – точно знаю – Забарному по душе. Так что хотел бы увидеть уже в следующем сезоне Илью в составе именно этого клуба. И чтобы он в честь победы станцевал на поле какие-то буги-вуги. (Смеется). Потому что танцевать он хорошо умеет», – рассказал Ищенко.

Сообщалось, что Забарный заинтересовал элитные английские клубы. – «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм». «Борнмут» назвал цену, за которую готов отпустить украинского защитника.