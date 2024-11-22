Украина. Премьер лига22 ноября 2024, 23:34 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:35
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Полузащитник Кривбасса вернулся в команду. Он не играл с августа
Дмитрий Хомченовский полностью вылечил повреждение
22 ноября 2024, 23:34 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:35
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Игрок «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский вернулся в команду после длительного отсутствия. Игрок с августа находился в лазарете.
Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник полностью восстановился от повреждения и уже готов принять участие в матче 14-го тура УПЛ.
В этом сезоне Дмитрий провел лишь шесть матчей – результативными действиями пока не отмечался.
Напомним, что следующий поединок «Кривбасс» проведет 24 ноября против «Оболони».
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