Полузащитник Кривбасса вернулся в команду. Он не играл с августа

Игрок «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский вернулся в команду после длительного отсутствия. Игрок с августа находился в лазарете.

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник полностью восстановился от повреждения и уже готов принять участие в матче 14-го тура УПЛ.

В этом сезоне Дмитрий провел лишь шесть матчей – результативными действиями пока не отмечался.

Напомним, что следующий поединок «Кривбасс» проведет 24 ноября против «Оболони».