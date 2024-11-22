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  4. Полузащитник Кривбасса вернулся в команду. Он не играл с августа
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 23:34 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:35
95
0

Полузащитник Кривбасса вернулся в команду. Он не играл с августа

Дмитрий Хомченовский полностью вылечил повреждение

22 ноября 2024, 23:34 | Обновлено 22 ноября 2024, 23:35
95
0
Полузащитник Кривбасса вернулся в команду. Он не играл с августа
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Игрок «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский вернулся в команду после длительного отсутствия. Игрок с августа находился в лазарете.

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник полностью восстановился от повреждения и уже готов принять участие в матче 14-го тура УПЛ.

В этом сезоне Дмитрий провел лишь шесть матчей – результативными действиями пока не отмечался.

Напомним, что следующий поединок «Кривбасс» проведет 24 ноября против «Оболони».

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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