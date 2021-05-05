25-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Мариуполь
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Динамо – Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты встречи 25-го тура УПЛ

  • 05.05.2021 14:10
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Динамо – Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Динамо Киев

В среду, 5-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве, на поле НСК «Олимпийский», начало в 14:00.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0

Сэйвы Дениса Бойко в первом тайме

(новость обновляется)

События матча
51' Карлос де Пена (Динамо Киев) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

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