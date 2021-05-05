В среду, 5-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве, на поле НСК «Олимпийский», начало в 14:00.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0
Сэйвы Дениса Бойко в первом тайме
(новость обновляется)
События матча
|51'
|Карлос де Пена (Динамо Киев) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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