Динамо Киев

После победы над «Шахтером», которая практически гарантировала чемпионство, киевляне настолько раскрепостились, что с легкостью наколотили двум следующим соперникам по пять мячей. Турнирной мотивации в УПЛ у «Динамо» уже не существует – благодаря чемпионату команда готовится к финалу Кубка Украины. Совсем в другой ситуации «Мариуполь», над которым еще кружат «тучи» Первой лиги – все-таки даже аутсайдер «Минай» сохраняет теоретические шансы на спасение.

Крайне скомканный сезон получился у приазовцев, рассчитывавших на ударный весенний отрезок чемпионата. На деле же, проблемы с газоном помешали возвращению на родной стадион, а бесконечные скитания явно не способствовали полноценному набору очков. Даже в минувшем туре «Мариуполь», уже играя дома, досадно уступил «Львову». Хотя, возможностей не проиграть у приазовцев имелось достаточно. «У нас были моменты, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы. На мой взгляд, ничья была бы логичным закономерным результатом», – прокомментировал поединок Остап Маркевич.

У «Динамо» в прошлом туре самым ярким исполнителем был Виталий Буяльский, уже в ходе первого тайма оформивший хет-трик. Такое достижение стало лучшим по скорости в клубном реестре, и третьим по скорострельности за всю историю чемпионатов Украины. Мирча Луческу объяснил настрой команды на заключительный отрезок профессионализмом: «После того, как мы стали чемпионами, поздравил ребят и попросил играть последние три матча как мини-чемпионат. То есть, готовиться также серьезно и профессионально отнестись к футболу».

Накануне встречи тренерский штаб «Динамо» не ограничен в выборе исполнителей – разве что, остается держать в уме финал Кубка и предстоящие матчи сборной, а вот у «Мариуполя» не обходится без дисквалификаций. В среду не сыграют Алексей Быков и Олег Очеретько, зато вернется в строй Сергей Чоботенко, удаленный в противостоянии с «Рухом».

В первом круге «Динамо» одержало непростую победу (2:1), большую часть матча играя в меньшинстве. Тогда удаление схлопотал Руслан Нещерет, который за пределами штрафной снес Сергея Горбунова, а голами в ворота приазовцев отличились Денис Гармаш и Виктор Цыганков, уже девять (!) раз поражавший ворота «Мариуполя» в Премьер-лиге. Очередной гол Цыганкова станет юбилейным в ворота соперников, как будет юбилейной и очередная победа «Динамо» – серия выигрышей команды в чемпионате достигла уже девяти матчей. За «Мариуполь» в матче первого круга забил Дмитрий Топалов, отметившийся в воскресенье и в воротах «Львова».

В общей статистике встреч громадный перевес у «Динамо», выигравшего у «Мариуполя» уже семь кряду матчей. Последняя осечка киевлян была ровно три года назад в столице, когда соперники сыграли вничью (1:1). Кстати, предстоящий матч, несмотря на условное название домашнего для киевлян, пройдет в Мариуполе – как помним, оппоненты поменялись играми, поскольку «Динамо» готовилось к решающей встрече Лиги Чемпионов, а приазовский клуб не успел завершить реконструкцию стадиона. Еще одна «изюминка» – впервые в сезоне чемпионы сыграют в своем третьем, резервном комплекте формы.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзёра, Гармаш, Шапаренко, Караваев, Родригес, Леднев, Супряга.

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев, Мишнёв, Танковский, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков.

5 мая, среда