В среду, 5-го мая, состоялся поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» Киев и «Мариуполь».
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0
Обзор матча
Сэйвы Дениса Бойко в первом тайме
Удаление Де Пены
События матча
|51'
|Карлос де Пена (Динамо Киев) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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Товарняк КСЖ - Яруд.
Маркевич - додому!!!
Львовам очки раздарил и гуд бай. Там хватит Гальчука с головой.
Товарняк КСЖ - Яруд.
Маркевич - додому!!!
Львовам очки раздарил и гуд бай. Там хватит Гальчука с головой.
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