25-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Мариуполь
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Мариуполь – 0:0. Ничья с удалением Де Пены. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты встречи 25-го тура УПЛ

  • 05.05.2021 16:15
  • 3562 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо – Мариуполь – 0:0. Ничья с удалением Де Пены. Видеообзор матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 5-го мая, состоялся поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Динамо» Киев и «Мариуполь». 

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0

Обзор матча

Сэйвы Дениса Бойко в первом тайме

Удаление Де Пены

События матча
51' Карлос де Пена (Динамо Киев) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 17:01
    0
    Нечего обозревать.
    Товарняк КСЖ - Яруд.
    Маркевич - додому!!!
    Львовам очки раздарил и гуд бай. Там хватит Гальчука с головой.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 17:01
    0
    Нечего обозревать.
    Товарняк КСЖ - Яруд.
    Маркевич - додому!!!
    Львовам очки раздарил и гуд бай. Там хватит Гальчука с головой.
    Ссылка
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