Для выживания может хватить и ничьей. Мариуполь не стал дожимать Динамо

Несмотря на то, что по календарю хозяевами поля считались динамовцы, матч проходил в Мариуполе. Дело в том, что по договоренности обеих команд игра первого круга состоялась в Киеве и теперь соперники просто поменялись местами. Конечно же, результат этого поединка важнее был для подопечных Остапа Маркевича, которые пока еще не гарантировали себе прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон. Что же касается «Динамо», то после досрочного завоевания титула, его футболисты не только не остановились и бросили играть в полную силу, а, наоборот, провели два предыдущих матча с «Ингульцом» и «Ворсклой» ярко и результативно, забив в них сразу десять голов. Так что борьба ожидалась очень интересной.

Уже на второй минуте матча, выбивая мяч в поле, грубо ошибся Бойко. Мариупольцы перехватили круглого и тут же доставили его в линию атаки Бондаренко. Тот сильно пробил из пределов штрафной площади, но вратарь киевлян сам исправил свой ляп, отбив мяч в сторону. «Динамо» ответило на 9-й минуте ударом издали от Тымчика, однако в этом эпизоде мяч пролетел рядом со штангой.

Несмотря на то, что далее игра проходила с небольшим игровым преимуществом уже действующего чемпиона страны, номинальные гости на родном стадионе достаточно остро контратаковали и создавали моменты у ворот столичного клуба. В частности, на 13-й минуте Топалов прорвался по правому флангу, на замахе убрал Попова, и с левой ноги метров с двенадцати пробил в дальний верхний угол. И снова Бойко на линии сыграл надежно, в прыжке отбил мяч на угловой.

Ближе к середине тайма динамовцы усилили свое давление и на 24-й минуте после длительной позиционной атаки Миколенко мог открывать счет. Однако из выгодного положения, находясь вблизи ворот соперников, он пробил мимо цели. Через десять минут «Мариуполь» выручил Танковский, который после прострела справа от Тымчика в сложной ситуации чисто выбил мяч из-под ног Де Пены буквально в метре от линии ворот. А на 44-й минуте киевляне разыграли угловой удар и Попов с близкого расстояния головой пробил над перекладиной.

Практически сразу после перерыва на 51-й минуте неожиданно «Динамо» осталось в меньшинстве. Де Пена в центре поля грубо сыграл против Горбунова и получил второе в этом матче предупреждение. Интересно, что и в поединке первого круга киевляне оказались в неполном составе еще в первом тайме. Тогда за фол последней надежды был удален их вратарь Нещерет.

Честно говоря, в дальнейшем разница в количестве игроков у команд вообще не ощущалась. Подопечные Мирчи Луческу по-прежнему шли вперед большими силами, а приазовские футболисты в основном оборонялись. Так, почти сразу же после удаления через пять минут киевляне имели отличную возможность выйти вперед, однако после удара в падении головой Забарного «Мариуполь» выручил Гальчук.

Чтобы поддерживать высокий темп в игре, наставник динамовцев произвел несколько замен и на поле один за другим вышли Кендзера, Караваев, Родригес и Гармаш. Но дальше до опасных моментов дело у киевских футболистов почти не доходило. Только на 77-й минуте запомнился дальний удар от Сидорчука, после которого Гальчук мяч отбил.

Что касается «Мариуполя», то у него даже и таких ударов не было. Команда играла очень осторожно и была совсем не против того, чтобы оставить нулевой счет на табло до конца игры.

Так оно и произошло. В итоге соперники разошлись миром, а «Мариуполь», набрав одно очко, может вздохнуть чуть глубже. Если завтра «Минай» не выиграет у «Шахтера», приазовская команда остается в Премьер-Лиге.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0



Де Пена, 11, Буяльский, 70 – Горбунов, 19, Танковский, 30, Топалов, 54, Мишнев, 67, Чех, 72, Мампасси, 80

Де Пена, 51 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 64) – Сидорчук – Де Пена, Буяльский (Гармаш, 75), Шапаренко (Леднев, 87), Цыганков (Караваев, 64) – Беседин (Родригес, 75).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев – Танковский (Петерман, 68) – Топалов (Драмбаев, 82), Мишнев, Меличенко (Чех, 46), Горбунов – Бондаренко.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: им. В. С. Бойко (Мариуполь).



Удары (в створ): 11 (4) – 4 (3)

Угловые: 8 – 5

Оффсайды: 0 – 3.

ДИНАМО КИЕВ-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C