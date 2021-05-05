25-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Мариуполь
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Для выживания может хватить и ничьей. Мариуполь не стал дожимать Динамо

Коллектив Мирчи Луческу впервые не забил в УПЛ в 2021 году

  • 05.05.2021 15:55
  • 6879 просмотров
  • 82 комментария
Для выживания может хватить и ничьей. Мариуполь не стал дожимать Динамо
© ФК Динамо Киев

Несмотря на то, что по календарю хозяевами поля считались динамовцы, матч проходил в Мариуполе. Дело в том, что по договоренности обеих команд игра первого круга состоялась в Киеве и теперь соперники просто поменялись местами. Конечно же, результат этого поединка важнее был для подопечных Остапа Маркевича, которые пока еще не гарантировали себе прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон. Что же касается «Динамо», то после досрочного завоевания титула, его футболисты не только не остановились и бросили играть в полную силу, а, наоборот, провели два предыдущих матча с «Ингульцом» и «Ворсклой» ярко и результативно, забив в них сразу десять голов. Так что борьба ожидалась очень интересной. 

Уже на второй минуте матча, выбивая мяч в поле, грубо ошибся Бойко. Мариупольцы перехватили круглого и тут же доставили его в линию атаки Бондаренко. Тот сильно пробил из пределов штрафной площади, но вратарь киевлян сам исправил свой ляп, отбив мяч в сторону. «Динамо» ответило на 9-й минуте ударом издали от Тымчика, однако в этом эпизоде мяч пролетел рядом со штангой. 

Несмотря на то, что далее игра проходила с небольшим игровым преимуществом уже действующего чемпиона страны, номинальные гости на родном стадионе достаточно остро контратаковали и создавали моменты у ворот столичного клуба. В частности, на 13-й минуте Топалов прорвался по правому флангу, на замахе убрал Попова, и с левой ноги метров с двенадцати пробил в дальний верхний угол. И снова Бойко на линии сыграл надежно, в прыжке отбил мяч на угловой.

Ближе к середине тайма динамовцы усилили свое давление и на 24-й минуте после длительной позиционной атаки Миколенко мог открывать счет. Однако из выгодного положения, находясь вблизи ворот соперников, он пробил мимо цели. Через десять минут «Мариуполь» выручил Танковский, который после прострела справа от Тымчика в сложной ситуации чисто выбил мяч из-под ног Де Пены буквально в метре от линии ворот. А на 44-й минуте киевляне разыграли угловой удар и Попов с близкого расстояния головой пробил над перекладиной. 

Практически сразу после перерыва на 51-й минуте неожиданно «Динамо» осталось в меньшинстве. Де Пена в центре поля грубо сыграл против Горбунова и получил второе в этом матче предупреждение. Интересно, что и в поединке первого круга киевляне оказались в неполном составе еще в первом тайме. Тогда за фол последней надежды был удален их вратарь Нещерет.  

Честно говоря, в дальнейшем разница в количестве игроков у команд вообще не ощущалась. Подопечные Мирчи Луческу по-прежнему шли вперед большими силами, а приазовские футболисты в основном оборонялись. Так, почти сразу же после удаления через пять минут киевляне имели отличную возможность выйти вперед, однако после удара в падении головой Забарного «Мариуполь» выручил Гальчук.  

Чтобы поддерживать высокий темп в игре, наставник динамовцев произвел несколько замен и на поле один за другим вышли Кендзера, Караваев, Родригес и Гармаш. Но дальше до опасных моментов дело у киевских футболистов почти не доходило. Только на 77-й минуте запомнился дальний удар от Сидорчука, после которого Гальчук мяч отбил. 

Что касается «Мариуполя», то у него даже и таких ударов не было. Команда играла очень осторожно и была совсем не против того, чтобы оставить нулевой счет на табло до конца игры. 

Так оно и произошло. В итоге соперники разошлись миром, а «Мариуполь», набрав одно очко, может вздохнуть чуть глубже. Если завтра «Минай» не выиграет у «Шахтера», приазовская команда остается в Премьер-Лиге.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Динамо» Киев – «Мариуполь» - 0:0

 Де Пена, 11, Буяльский, 70 – Горбунов, 19, Танковский, 30, Топалов, 54, Мишнев, 67, Чех, 72, Мампасси, 80

 Де Пена, 51 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 64) – Сидорчук – Де Пена, Буяльский (Гармаш, 75), Шапаренко (Леднев, 87), Цыганков (Караваев, 64) – Беседин (Родригес, 75).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев – Танковский (Петерман, 68) – Топалов (Драмбаев, 82), Мишнев, Меличенко (Чех, 46), Горбунов – Бондаренко.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: им. В. С. Бойко (Мариуполь).

Удары (в створ): 11 (4) – 4 (3)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 0 – 3.

ДИНАМО КИЕВ-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 17:02
    0
    funcat, 05.05.2021 17:00
    Интересно, почему домашний матча с шлахтером , Мариупослькая фк Собака провела в Киеве?
    а с ДК в Мариуполе ?
    Что там ивалид Фанипдр,ванат сделал дубль раз в пят лет шубные чемпионы они такие позорные
    Ссылка
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 17:00
    0
    D.Bykoff, 05.05.2021 16:55
    Жаль, конечно. Марику нужно было окончательно загнать в будку шубное гавно. Но и так неплохо дали по лживой ватной харе липовому недосямпивоню, бхахахахахахахахаха!
    💯,%
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 05.05.2021 17:00
    +1
    ENJOY, 05.05.2021 16:41
    а шо, в ничью сыграть в 10-м это уже позорно?!
    сектанты, очнитесь
    это не позорно но после высказывания суркиса что после победы в том году над мариуполем что загнали собак в будки так кто теперь кого загнал
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 17:00
    0
    Интересно, почему домашний матча с шлахтером , Мариупослькая фк Собака провела в Киеве?
    а с ДК в Мариуполе ?
    Ссылка
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 16:59
    -1
    KARABAS55, 05.05.2021 16:51
    Да, я представляю сколько Дырявым пришлось методичек переписывать после матча. Я уверен, что все Дырка Фаны, в своих глупых головка, думали что Дырка выиграет у Марика, и они запают свою Оду.
    Дыркатеры дынамовские ,до матча всем своим кодлом дырявым ,вторым составом Марик 7-0 обыграли с ванатом языком ,а получилось что отскочили с мариком основой
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 16:58
    0
    sahka1981, 05.05.2021 16:57
    Ты реально болен чувак, жги исчо...
    Наркоман с окружной бориспольской .
    Торгует ртом за ширку
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 05.05.2021 16:57
    +1
    поздравляю всех нас болельшиков фк мариуполь с нечьей в матче динамо киев браво ребята поздравляю гальчука с еше одним сухарем браво
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 16:57
    0
    D.Bykoff, 05.05.2021 16:55
    Жаль, конечно. Марику нужно было окончательно загнать в будку шубное гавно. Но и так неплохо дали по лживой ватной харе липовому недосямпивоню, бхахахахахахахахаха!
    Ты реально болен чувак, жги исчо...
    Ссылка
    D.Bykoff
    online
      D.Bykoff, 05.05.2021 16:55
    0
    Жаль, конечно. Марику нужно было окончательно загнать в будку шубное гавно. Но и так неплохо дали по лживой ватной харе липовому недосямпивоню, бхахахахахахахахаха!
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 16:52
    -2
    В конце 2019 года Шахтёр Каштру сразу после ничьи с МанСити сыграл 1:1 и с Мариуполем. Ну и что?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.05.2021 16:51
    +1
    Да, я представляю сколько Дырявым пришлось методичек переписывать после матча. Я уверен, что все Дырка Фаны, в своих глупых головка, думали что Дырка выиграет у Марика, и они запают свою Оду.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 16:48
    -1
    Как же тяжко слушать такого тошнотворного комментатора. Что там кому не хватит? То есть Мариуполь ещё не остался?
    А почему тогда Динамо называют уже действующим чемпионом? Пока они - победители регулярного чемпионата. Куда спешат? Ведь президента страны объявляют после окончания компании (выборной), а чемпиона УПЛ - после окончания чемпионата. Ведь есть ещё форс-мажор. От самых плохих вариантов до протестов на матчи, допинг, коррупцию и тд.
    Ссылка
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 16:45
    0
    funcat, 05.05.2021 16:34
    Ему не платят если на его комментарии никто не отвечает с помощью кнопки " цитировать "
    вот эта. нищебродка и пытается набрасывать одними и теми же высерами
    Главный бот сайта фаниипдр который 10 лет тут сутками унижается за вискас и дешёвую бутылку водки,ещё что то мурчит инвалид дреснявый
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 16:41
    0
    а шо, в ничью сыграть в 10-м это уже позорно?!
    сектанты, очнитесь
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2021 16:40
    +2
    coba777, 05.05.2021 16:19
    Заголовок це просто показник рівня гумору, спорт.юа. А може не гумору???
    показник професіоналізму?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.05.2021 16:40
    +2
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 16:35
    Марик загнал Динамо в будку?
    Для того , чтобы загнать Динамо , надо самому оттуда вылезти.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 16:38
    +1
    Заголовок конечно насмешил, особенно тем которые смотрели этот матч в "сверхудобные" 14:00, зачем в такое время ставить...
    Де Пена конечно подвел команду, хотя там игрока Марика простили в первом тайме, дали только желтую за прыжок в ноги, ну да ладно, все же 10 против 11 играли.
    Зато сколько отбитых из ржавой швали вылезло, эка их коробило после Полтавы...
    Ссылка
    Евгений Кравченко
    online
      Евгений Кравченко, 05.05.2021 16:37
    0
    Динамо всеми мыслями уже в отпуске...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 16:36
    +3
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 16:35
    Марик загнал Динамо в будку?
    шлахтер вернулся в чемпионскую гонку ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.05.2021 16:35
    -6
    Марик загнал Динамо в будку?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2021 16:12
    +18
    шавки могли дотиснути Динамо лише в еротішних фантазіях автора
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 05.05.2021 16:04
    +17
    Не дотискати? Автор футбол дивився, чи так аби ляпнути? Тут швидше Динамо пожаліло Маріуполь і не стало їх дотискати
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.05.2021 16:20
    +16
    Не стал дожимать? да они в большинстве не знали что делать
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 05.05.2021 16:19
    +16
    Заголовок це просто показник рівня гумору, спорт.юа. А може не гумору???
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 16:13
    +16
    Такий заголовок, наче б це не орендупль, а Барса... Щоб "дотискати", - треба могти, мати клас!..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.05.2021 16:06
    +15
    Удари (у площину): 11 (4) – 4 (3) І хто кого не став дотискати?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.05.2021 16:06
    +15
    Автор конечно ещё тот фантазер
    Ссылка
    TheBesedin
    online
      TheBesedin, 05.05.2021 16:09
    +12
    «Не став додискати» автор - крот?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 16:24
    +11
    "Маріуполь не став дотискати Динамо"

    Только крот мог такой заголовок сочинить!
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 05.05.2021 16:23
    +10
    аффтар хайпонув трошки ну то таке, насправді динамівцям плювати на орендупіль, задача на сезон майже викона, тож вилетить в пердів будка чи ні, то проблема власників цього недоклубу,
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 05.05.2021 16:25
    +9
    Дотискати? Судячи зі статистики матчу, скоріше це Динамо мало шанси дотиснути Маріуполь.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:59
    +9
    Мариуполь не стал дожимать Динамо(С)

    Собака, зашив очко в бронежилет в 10 рядов окопалась перед своими воротами, а оказывается то она просто ДК не захотела дожимать
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 15:55
    +8
    ДК уже забило на чемпионат + ошибка с.выбором стратегии на матча, хваленная шахТэровская молодежь не может играть первым номером от слова совсем, и даже в большинстве она окопалась бронепоездом у своей штрафной продолжая делать то , что умеет лучше всего - костоломить .
    В первом тайме Горбунову чистая КК за прыжок в Беседина, но разве кто то верил, что фарму шахТэра дадут вылететь ?
    ----
    Ну шо там ржавые, шлактер повертається у чемпіонську гонку ?
    Ссылка
    TheBesedin
    online
      TheBesedin, 05.05.2021 16:15
    +7
    zvalenok05, 05.05.2021 16:07
    Мариуполь крутая команда.
    Теперь понятно почему динама её боится
    Автобус це - круто? Буду знати
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 05.05.2021 15:59
    +7
    Не став дотискати, а тіпа був спроможний...... а би ляпнути....
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 05.05.2021 15:57
    +7
    Кто кого не стал дописать?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 16:29
    +6
    Maks_7777., 05.05.2021 16:28
    Стыд мля а не шубный чемпион ))) шубный раз в пять лет чемпион дынамо ,не смог основой обыграть пацанов по 20 лет где половину с 4 состава Шахтёра
    Ну, такой сильный клуб только ШД может обыграть...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 16:27
    +6
    Судя по нашим комментам, у автора вышло поднять интерес к неинтересному матчу
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 16:12
    +6
    Если откровенно, по игре - мариупольская СК Собака , самая убогая команда УПЛ, ни мысли ни динамики ни физики. Бей вперед - игра придет , а если не пришла , то прыгать всей командой в ноги сопернику.
    ДК должно быть стыдно , что не обыграли такой колхоз , пусть и в ничего не значащем матче
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 05.05.2021 15:57
    +4
    *дожимать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности