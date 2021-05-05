Мирча ЛУЧЕСКУ: «После завоевания чемпионства сложно мотивировать игроков»

Главный тренер «Динамо» – о ничьей с «Мариуполем»

  • 05.05.2021 16:56
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  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «После завоевания чемпионства сложно мотивировать игроков»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поединок 25-го тура УПЛ, в котором «бело-синие» сыграли вничью с «Мариуполем» (0:0).

- Результат, считаю, по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству желтых карточек. В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. Повторюсь, результат соответствует той игре, которая была на поле. После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра.

Поле хоть и новое, но мяч двигался довольно непредсказуемо. Особенно когда оно было сухим, то «тормозило» игру. Но я поздравляю хозяев с таким газоном, поскольку он будет держаться и в холодное время года. Очень важно, что такие поля есть и их делают в Украине.

- Супряга был в заявке, но мы не увидели его на поле…
- Если бы я мог, то выпустил бы всех 20 футболистов. Но, к сожалению, у нас только пять замен, тем более после удаления Де Пены было довольно сложно делать замены. Я старался дать как можно больше игрового времени тем игрокам, кто будет выступать за свои национальные сборные на Евро, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 05.05.2021 16:59
    0
    Динамо і так чемпіон
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.05.2021 16:59
    0
    Динамо і так чемпіон
    Ссылка
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