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28 апреля 2024, 10:35 |
57
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 апреля 2024, 10:35 |
57
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Тоттенхэм – Арсенал

Ggbet 4.60 – 4.30 – 1.71

18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити

Ggbet 9.90 – 5.80 – 1.31

19:00 Наполи – Рома

Ggbet 1.96 – 3.60 – 4.00

КИБЕРСПОРТ

14:30 The Mongolz – Team Vitality

Ggbet 4.27 – 1.22

17:30 Vitrus.pro – sAw

Ggbet 1.44 – 2.80

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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