Слюбик забил и в свои, и в чужие ворота за 18 минут
Защитник «Руха» стал 10-м игроком, забившим в ходе матча в свои и чужие ворота
20-летний защитник «Руха» Богдан Слюбик, совершив «самострел» на 30-й минуте поединка с «Вересом» (3:1), сумел довольно быстро реабилитироваться – сравняв счет уже через 18 минут. Он стал 10-м игроком в истории чемпионатов Украины, поразившим в ходе одного матча и свои, и чужие ворота.
Причем быстрее Слюбика искупил, так сказать, свою вину, только Сергей Онопко из «Шахтера» во встрече горняков с «Торпедо» в июне 1994 года с «Торпедо» – через 11 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты
|
|
Счет
|
|
|
|
|
в свои
|
в чужие
|
|
18.05.1992
|
Николай ЗУЕНКО
|
Заря
|
Нефтяник (г)
|
10'
|
51'
|
2:2
|
15.06.1994
|
Сергей ОНОПКО
|
Шахтер
|
Торпедо (г)
|
76'
|
87'
|
3:3
|
12.07.2003
|
Юрий БЕНЬО
|
Карпаты
|
Кривбасс (д)
|
44'
|
71'
|
4:1
|
22.05.2004
|
Павел КУТАС
|
Оболонь
|
Металлург З (г)
|
58'
|
42'
|
2:3
|
20.03.2010
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр
|
Черноморец (д)
|
74'
|
64'
|
3:1
|
13.08.2011
|
Игорь ПЛАСТУН
|
Оболонь
|
Металлист (д)
|
77'
|
10'
|
3:3
|
08.03.2015
|
Ивица ЖУНИЧ
|
Волынь
|
Черноморец (д)
|
36'
|
77'
|
1:1
|
18.04.2015
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
Ильичевец (г)
|
64'
|
40'
|
1:1
|
08.03.2024
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
90+4'
|
65'
|
3:2
|
27.04.2024
|
Богдан СЛЮБИК
|
Рух
|
Верес (д)
|
30'
|
48'
|
3:1
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