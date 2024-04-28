Слюбик забил и в свои, и в чужие ворота за 18 минут

20-летний защитник «Руха» Богдан Слюбик, совершив «самострел» на 30-й минуте поединка с «Вересом» (3:1), сумел довольно быстро реабилитироваться – сравняв счет уже через 18 минут. Он стал 10-м игроком в истории чемпионатов Украины, поразившим в ходе одного матча и свои, и чужие ворота.

Причем быстрее Слюбика искупил, так сказать, свою вину, только Сергей Онопко из «Шахтера» во встрече горняков с «Торпедо» в июне 1994 года с «Торпедо» – через 11 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче