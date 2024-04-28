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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 10:36 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:47
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0

Слюбик забил и в свои, и в чужие ворота за 18 минут

Защитник «Руха» стал 10-м игроком, забившим в ходе матча в свои и чужие ворота

28 апреля 2024, 10:36 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:47
150
0
Слюбик забил и в свои, и в чужие ворота за 18 минут
ФК Рух. Богдан Слюбик

20-летний защитник «Руха» Богдан Слюбик, совершив «самострел» на 30-й минуте поединка с «Вересом» (3:1), сумел довольно быстро реабилитироваться – сравняв счет уже через 18 минут. Он стал 10-м игроком в истории чемпионатов Украины, поразившим в ходе одного матча и свои, и чужие ворота.

Причем быстрее Слюбика искупил, так сказать, свою вину, только Сергей Онопко из «Шахтера» во встрече горняков с «Торпедо» в июне 1994 года с «Торпедо» – через 11 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты

Счет

в свои

в чужие

18.05.1992

Николай ЗУЕНКО

Заря

Нефтяник (г)

10'

51'

2:2

15.06.1994

Сергей ОНОПКО

Шахтер

Торпедо (г)

76'

87'

3:3

12.07.2003

Юрий БЕНЬО

Карпаты

Кривбасс (д)

44'

71'

4:1

22.05.2004

Павел КУТАС

Оболонь

Металлург З (г)

58'

42'

2:3

20.03.2010

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр

Черноморец (д)

74'

64'

3:1

13.08.2011

Игорь ПЛАСТУН

Оболонь

Металлист (д)

77'

10'

3:3

08.03.2015

Ивица ЖУНИЧ

Волынь

Черноморец (д)

36'

77'

1:1

18.04.2015

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

Ильичевец (г)

64'

40'

1:1

08.03.2024

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Колос (д)

90+4'

65'

3:2

27.04.2024

Богдан СЛЮБИК

Рух

Верес (д)

30'

48'

3:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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