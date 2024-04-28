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  4. Разван РАЦ: «Теоретически из нашей группы должны выйти Бельгия и Украина»
Чемпионат Европы
28 апреля 2024, 10:21 |
524
0

Разван РАЦ: «Теоретически из нашей группы должны выйти Бельгия и Украина»

Экс-игрок «Шахтера» – о шансах сборной Румынии на Евро-2024

28 апреля 2024, 10:21 |
524
0
Разван РАЦ: «Теоретически из нашей группы должны выйти Бельгия и Украина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Рац

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац оценил шансы сборной Румынии на групповом этапе Евро-2024, где команда сыграет с Украиной, Бельгией и Словакией:

«Если постоянно говорить о том, что сборная Румынии вышла на Евро-2024 с первого места в своей группы, а сборная Украины — через плей-офф раунда квалификации, то это может ввести в заблуждение при оценке силы и потенциала нашего соперника.

Достаточно сказать, что в составе сборной Украины есть немало футболистов, которые выступают в топовых клубах. И когда ты анализируешь то, в каких командах они играют, то понимаешь, что перед нами чрезвычайно сильная национальная сборная. Которая, кстати, имела все шансы тоже напрямую выйти на Евро-2024, ведь она вполне могла обыграть Италию в решающем матче.

Относительно перспектив сборной Румынии на Евро-2024, то я в целом настроен оптимистично. Впрочем, я всегда был оптимистом, в том числе, когда сам был футболистом. Но в то же время мы должны быть реалистами. Мы должны понимать, что у нас сложная группа. Теоретически даже сборная Словакия может оказаться лучше нас.

Сборная Украина — очень, очень хорошая команда. Надо быть предельно осторожными, их футболисты действительно играют за известные клубы. О сборной Бельгии и говорить не нужно. Да и в сборной Словакии тоже есть несколько очень хороших футболистов. Как завершится борьба в нашей группе, предсказать очень сложно. Теоретически из нашей группы должны выйти Бельгия и Украина, но и у нас есть шансы, потому что все команды начинают с нуля».

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Олег Дидух Источник: Sport.ro
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