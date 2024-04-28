Капитан Руха не избежал вирусной атаки

В 26-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Руха» взяли верх над «Вересом» – 3:1. В этом поединке не принял участия капитан львовян Роман Дидык.

Эксклюзивно для Sport.ua игрок олимпийской сборной Украины сообщил почему отсутствовал даже в заявке:

«К сожалению, в последнее время какой-то вирус периодически атакует игроков УПЛ. Не стал исключением и я. В день матча с «Вересом» у меня поднялась температура и об участии не могло быть и речи. Сейчас чувствую себя лучше, но врачи еще не определились с тем, когда смогу снова тренироваться в общей группе. Радует разве то, что даже без моей помощи «Рух» одержал важную победу».

В текущем сезоне Роман Дидык провел за «Рух» 24 поединка.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о победе над «Вересом».