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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 11:20 |
496
0

Капитан Руха не избежал вирусной атаки

Роман Дидык попал на больничный

28 апреля 2024, 11:20 |
496
0
Капитан Руха не избежал вирусной атаки
ФК Рух. Роман Дидык

В 26-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Руха» взяли верх над «Вересом» – 3:1. В этом поединке не принял участия капитан львовян Роман Дидык.

Эксклюзивно для Sport.ua игрок олимпийской сборной Украины сообщил почему отсутствовал даже в заявке:

«К сожалению, в последнее время какой-то вирус периодически атакует игроков УПЛ. Не стал исключением и я. В день матча с «Вересом» у меня поднялась температура и об участии не могло быть и речи. Сейчас чувствую себя лучше, но врачи еще не определились с тем, когда смогу снова тренироваться в общей группе. Радует разве то, что даже без моей помощи «Рух» одержал важную победу».

В текущем сезоне Роман Дидык провел за «Рух» 24 поединка.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о победе над «Вересом».

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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