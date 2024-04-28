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  4. Ярослав КАРАБИН: «Еврокубки? Рух так далеко не заглядывает»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 11:09 | Обновлено 28 апреля 2024, 11:19
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Ярослав КАРАБИН: «Еврокубки? Рух так далеко не заглядывает»

Нападающий львовян рассказал о своем голе и волевой победе над «Вересом»

28 апреля 2024, 11:09 | Обновлено 28 апреля 2024, 11:19
28
0
Ярослав КАРАБИН: «Еврокубки? Рух так далеко не заглядывает»
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

В поединке 26 тура чемпионата УПЛ футболисты «Руха» одержали волевую викторию над «Вересом» – 3:1 и вплотную приблизились к «Днепру-1», который замыкает главенствующий квартет.

Нападающий «Руха» Ярослав Карабин, который забил третий гол, закрепив успех своей команды в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, какой из отрезков матча ему понравился больше всего:

– Считаю, что «Рух» более качественно действовал после перерыва, забив аж три мяча в ворота такой довольно организованной команды, как «Верес». Это много значит.

– Тогда чем ты объяснишь, что в первом тайме у «Руха» далеко не все получалось?
– «Рух» – команда скоростная, любит создавать численное большинство на определенных участках футбольного поля и использовать это для угрожающих атак. Так вот до перерыва гости действовали компактно и умело сбивали темп. Видимо, негативно повлиял на наши действия и нелогичный автогол Богдана Слюбика, что позволило ривненчанам даже выйти вперед.

– И, что помогло добиться перелома?
– Скорее всего, тот автогол добавил нам спортивной злости, заставил действовать еще интенсивнее. Кстати, именно на это просил обратить внимание в перерыве наш руководитель Виталий Пономарев. Также радует, что во втором тайме с реализацией уже все было в порядке.

– Тем более, что автором одного из забитых мячей стал ты.
– В этом есть заслуга и Алексея Сыча, который сделал нацеленную передачу, я сместился ближе к центру штрафной и точно пробил в дальний угол.

– Ты довольно длительное время не играл, а сегодня провел на поле 90 минут. Не тяжело?
– Были определенные проблемы со здоровьем, но сейчас уже все в порядке. С нагрузками справился. Но главное, что внес вклад в победу «Руха», ведь я еще ассистировал Таллесу, когда он вывел львовскую команду вперед.

– Эти добытые три очка повысили ее шансы впервые завоевать путевку в еврокубки.
– Знаете, стараюсь не заглядывать часто в турнирную таблицу. Хотя скрывать не буду: очень хочется, чтобы «Рух» пробился на международную арену.

Напомним, что 27 апреля состоялся матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Верес». Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева победили со счетом 3:1.

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Ярослав Карабин Рух Львов Верес Ровно Рух - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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