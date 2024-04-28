Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

Лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

«Канониры» досрочно квалифицировались в главным еврокубковый клубный турнир следующего сезона после ничьей «Астон Виллы» в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).

Сейчас у подопечных Микеля Артеты 77 очков. Александр Зинченко и компания точно не опустятся ниже 4-го места в таблице чемпионата Англии 2023/24. «Астон Вилла», которая располагается на 4-й строчке, имеет в активе 67 баллов после 35 туров. Таким образом, максимальное количество очков, которое могут набрать «вилланы», составляет 76 пунктов.

Обойти «Арсенал», помимо «Манчестер Сити» (76) и «Ливерпуля» (75), может только «Тоттенхэм» (60). «Шпоры» сейчас идут пятыми с 32 проведенными играми.

«Бавария» квалифицировались в ЛЧ благодаря своей победе над «Айнтрахтом» из Франкфурта (2:1) и поражению «Боруссии» Дортмунд от «РБ Лейпциг» в 31-м туре Бундеслиги (1:4).

Подопечные Томаса Тухеля идут вторыми в таблице чемпионата Германии с 69 очками, а у 5-й «Боруссии Д» за 3 тура до завершения кампании в активе 57 пунктов. Максимальное количество очков, которое сможет набрать BVB, составляет 66 баллов. Таким образом, «Бавария» не опустится ниже 4-го места в Бундеслиге 2023/24.

Из чемпионатов Англии и Германии этого сезона в ЛЧ 2024/25 выйдут по 4 лучшие команды. Квота Бундеслиги может расшириться до 5 команд в Лиге чемпионов, если Германия выиграет борьбу у Англии за место в топ-2 рейтинга страны сезона.

Помимо «Арсенала» и «Баварии», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан, «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;

Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;

Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);

8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25

Таблица АПЛ 2023/24

Таблица Бундеслиги 2023/24