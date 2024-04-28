Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
«Арсенал» и «Бавария» гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире
Лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.
«Канониры» досрочно квалифицировались в главным еврокубковый клубный турнир следующего сезона после ничьей «Астон Виллы» в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).
Сейчас у подопечных Микеля Артеты 77 очков. Александр Зинченко и компания точно не опустятся ниже 4-го места в таблице чемпионата Англии 2023/24. «Астон Вилла», которая располагается на 4-й строчке, имеет в активе 67 баллов после 35 туров. Таким образом, максимальное количество очков, которое могут набрать «вилланы», составляет 76 пунктов.
Обойти «Арсенал», помимо «Манчестер Сити» (76) и «Ливерпуля» (75), может только «Тоттенхэм» (60). «Шпоры» сейчас идут пятыми с 32 проведенными играми.
«Бавария» квалифицировались в ЛЧ благодаря своей победе над «Айнтрахтом» из Франкфурта (2:1) и поражению «Боруссии» Дортмунд от «РБ Лейпциг» в 31-м туре Бундеслиги (1:4).
Подопечные Томаса Тухеля идут вторыми в таблице чемпионата Германии с 69 очками, а у 5-й «Боруссии Д» за 3 тура до завершения кампании в активе 57 пунктов. Максимальное количество очков, которое сможет набрать BVB, составляет 66 баллов. Таким образом, «Бавария» не опустится ниже 4-го места в Бундеслиге 2023/24.
Из чемпионатов Англии и Германии этого сезона в ЛЧ 2024/25 выйдут по 4 лучшие команды. Квота Бундеслиги может расшириться до 5 команд в Лиге чемпионов, если Германия выиграет борьбу у Англии за место в топ-2 рейтинга страны сезона.
Помимо «Арсенала» и «Баварии», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан, «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».
Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):
- Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
- Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
- Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
- 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
- Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.
Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2
|Манчестер Сити
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|11
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49 - 60
|45
|12
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48 - 77
|25
|19
|Бёрнли
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
Таблица Бундеслиги 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|11
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|15
|Унион Берлин
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
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