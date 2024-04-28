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Лига чемпионов
28 апреля 2024, 11:35 | Обновлено 28 апреля 2024, 11:51
2404
2

Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

«Арсенал» и «Бавария» гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире

28 апреля 2024, 11:35 | Обновлено 28 апреля 2024, 11:51
2404
2
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

«Канониры» досрочно квалифицировались в главным еврокубковый клубный турнир следующего сезона после ничьей «Астон Виллы» в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).

Сейчас у подопечных Микеля Артеты 77 очков. Александр Зинченко и компания точно не опустятся ниже 4-го места в таблице чемпионата Англии 2023/24. «Астон Вилла», которая располагается на 4-й строчке, имеет в активе 67 баллов после 35 туров. Таким образом, максимальное количество очков, которое могут набрать «вилланы», составляет 76 пунктов.

Обойти «Арсенал», помимо «Манчестер Сити» (76) и «Ливерпуля» (75), может только «Тоттенхэм» (60). «Шпоры» сейчас идут пятыми с 32 проведенными играми.

«Бавария» квалифицировались в ЛЧ благодаря своей победе над «Айнтрахтом» из Франкфурта (2:1) и поражению «Боруссии» Дортмунд от «РБ Лейпциг» в 31-м туре Бундеслиги (1:4).

Подопечные Томаса Тухеля идут вторыми в таблице чемпионата Германии с 69 очками, а у 5-й «Боруссии Д» за 3 тура до завершения кампании в активе 57 пунктов. Максимальное количество очков, которое сможет набрать BVB, составляет 66 баллов. Таким образом, «Бавария» не опустится ниже 4-го места в Бундеслиге 2023/24.

Из чемпионатов Англии и Германии этого сезона в ЛЧ 2024/25 выйдут по 4 лучшие команды. Квота Бундеслиги может расшириться до 5 команд в Лиге чемпионов, если Германия выиграет борьбу у Англии за место в топ-2 рейтинга страны сезона.

Помимо «Арсенала» и «Баварии», в Лигу чемпионов 2024/25 уже пробились «Реал» Мадрид, «Байер», «Интер» Милан, «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25):

  • Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд;
  • Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе;
  • Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях);
  • 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала;
  • Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Команды, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
7 Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53
8 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
9 Челси 33 13 9 11 63 - 59 48
10 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46
11 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
12 Брайтон 33 11 11 11 52 - 54 44
13 Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон 35 12 8 15 37 - 48 36
16 Брентфорд 35 9 8 18 52 - 60 35
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 35 6 7 22 48 - 77 25
19 Бёрнли 35 5 9 21 38 - 70 24
20 Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16
Полная таблица

Таблица Бундеслиги 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 31 25 6 0 77 - 22 81
2 Бавария 31 22 3 6 89 - 38 69
3 Штутгарт 31 20 4 7 70 - 38 64
4 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73 - 35 62
5 Боруссия Д 31 16 9 6 59 - 39 57
6 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47 - 42 45
7 Фрайбург 31 11 7 13 43 - 55 40
8 Аугсбург 31 10 9 12 48 - 52 39
9 Хоффенхайм 31 11 6 14 55 - 63 39
10 Вердер 31 10 7 14 41 - 50 37
11 Хайденхайм 30 8 10 12 43 - 52 34
12 Вольфсбург 31 9 7 15 37 - 51 34
13 Боруссия М 30 7 10 13 53 - 60 31
14 Бохум 31 6 12 13 37 - 62 30
15 Унион Берлин 30 8 5 17 26 - 50 29
16 Майнц 30 5 12 13 31 - 48 27
17 Кельн 30 4 10 16 23 - 53 22
18 Дармштадт 30 3 8 19 30 - 72 17
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Тотенхем не может даже догнать Арсенал с сегодняшним количеством очков.
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pol-55
Напевно 4ки вже не зміняться до кінця сезонів в цих лігах.
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