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  4. Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Испания
27 апреля 2024, 20:57 |
2589
4

Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн

Артем Довбик летом может стать игроком «Барселоны»

27 апреля 2024, 20:57 |
2589
4
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Todofichajes, за ситуацией вокруг Довбика внимательно следит каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят летом распрощаться со звездным нападающим Робертом Левандовски и видят в Артеме идеальную замену поляку. Отмечается, что «Барселоне» трансфер может обойтись в 30 миллионов евро, плюс также в том, что между двумя командами за последние годы выработались отличные трансферные отношения.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.

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Роберт Левандовски Артем Довбик Жирона Барселона трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 4
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antt
Для нього головне стане головним бомбардиром Ла ЛІги. Це буде головним його титулом. Хто таке робив з українців в топ-5 чемпіонатів до нього. Шевченко в серії А?
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+1
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Gargantua
забавно сейчас вспоминать, как Довбика всей Европе предлагали и никто не хотел платить 5 млн. Трабзонспор, Торино...
Приблизительно то же біло с Хвичей, за которого 10 млн никто не давал, хотя агенты предагали его всем кому только можно.
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0
Умник
Упаси бог уходить в слабее команду
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0
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