Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Todofichajes, за ситуацией вокруг Довбика внимательно следит каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят летом распрощаться со звездным нападающим Робертом Левандовски и видят в Артеме идеальную замену поляку. Отмечается, что «Барселоне» трансфер может обойтись в 30 миллионов евро, плюс также в том, что между двумя командами за последние годы выработались отличные трансферные отношения.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.