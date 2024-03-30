Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации испанского портала El Gol Dagital, трансфер Артема рассматривает мадридский «Атлетико», который ищет нападающего. Отмечается, что «Жирона» готова продать Довбика за 28 миллионов евро. В каталонском клубе положительно относятся к этому трансферу, учитывая безголевую серию украинца, которая насчитывает уже восемь матчей.

В этом сезоне Добвик провел в Ла Лиге 27 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее наставник «Жироны» Мичел прокомментировал безголевую серию Довбика в Ла Лиге.