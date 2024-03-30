Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Испания
30 марта 2024, 19:42 |
3304
0

Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги

Артем Довбик может перейти в «Атлетико»

30 марта 2024, 19:42 |
3304
0
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации испанского портала El Gol Dagital, трансфер Артема рассматривает мадридский «Атлетико», который ищет нападающего. Отмечается, что «Жирона» готова продать Довбика за 28 миллионов евро. В каталонском клубе положительно относятся к этому трансферу, учитывая безголевую серию украинца, которая насчитывает уже восемь матчей.

В этом сезоне Добвик провел в Ла Лиге 27 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее наставник «Жироны» Мичел прокомментировал безголевую серию Довбика в Ла Лиге.

По теме:
У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит покинуть клуб
Тренер Жироны рассказал о Цыганкове и задаче на последние матчи сезона
Тренер Жироны: «Нельзя надеяться только на Довбика. Забивать должны все»
Артем Довбик Жирона Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Источник El Gol Digital
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Бокс | 30 марта 2024, 08:30 9
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит

Игорь может удивить

Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Футбол | 30 марта 2024, 12:35 6
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?

Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации

Матч-триллер в АПЛ. Ньюкасл совершил суперкамбэк в игре против Вест Хэма
Футбол | 30.03.2024, 17:09
Матч-триллер в АПЛ. Ньюкасл совершил суперкамбэк в игре против Вест Хэма
Матч-триллер в АПЛ. Ньюкасл совершил суперкамбэк в игре против Вест Хэма
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Теннис | 29.03.2024, 22:33
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30.03.2024, 19:51
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
28.03.2024, 22:12 6
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
29.03.2024, 05:47 1
Футбол
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
29.03.2024, 12:46 12
Футбол
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 6
Теннис
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
29.03.2024, 02:59 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем