Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Артем Довбик может перейти в «Атлетико»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.
По информации испанского портала El Gol Dagital, трансфер Артема рассматривает мадридский «Атлетико», который ищет нападающего. Отмечается, что «Жирона» готова продать Довбика за 28 миллионов евро. В каталонском клубе положительно относятся к этому трансферу, учитывая безголевую серию украинца, которая насчитывает уже восемь матчей.
В этом сезоне Добвик провел в Ла Лиге 27 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.
Ранее наставник «Жироны» Мичел прокомментировал безголевую серию Довбика в Ла Лиге.
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