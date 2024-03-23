Тренер Жироны прокомментировал безголевую серию Довбика в Ла Лиге
Артем не забивал в последних восьми матчах испанского чемпионата
Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об украинском нападающем каталонского клуба Артеме Довбике, который не забивает в последних восьми матчах испанского чемпионата.
«Беспокоит ли меня то, что Довбик не забивает? Нет, главное, чтобы у команды были шансы. Довбик не забивал в последних играх, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у команды есть шансы.
Мы должны улучшить игру, когда находимся возле ворот соперника. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но нам не хватило немного агрессии и глубины, и это вещи, которые мы должны улучшить», – сказал Мичел.
Ранее Мичел рассказал, почему клуб отпустил поврежденного вингера Виктора Цыганкова в национальную сборную Украины.
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