Тренер Жироны прокомментировал безголевую серию Довбика в Ла Лиге

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об украинском нападающем каталонского клуба Артеме Довбике, который не забивает в последних восьми матчах испанского чемпионата.

«Беспокоит ли меня то, что Довбик не забивает? Нет, главное, чтобы у команды были шансы. Довбик не забивал в последних играх, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у команды есть шансы.

Мы должны улучшить игру, когда находимся возле ворот соперника. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но нам не хватило немного агрессии и глубины, и это вещи, которые мы должны улучшить», – сказал Мичел.

Ранее Мичел рассказал, почему клуб отпустил поврежденного вингера Виктора Цыганкова в национальную сборную Украины.