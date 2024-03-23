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Испания
23 марта 2024, 12:38 |
922
0

Тренер Жироны прокомментировал безголевую серию Довбика в Ла Лиге

Артем не забивал в последних восьми матчах испанского чемпионата

23 марта 2024, 12:38 |
922
0
Тренер Жироны прокомментировал безголевую серию Довбика в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об украинском нападающем каталонского клуба Артеме Довбике, который не забивает в последних восьми матчах испанского чемпионата.

«Беспокоит ли меня то, что Довбик не забивает? Нет, главное, чтобы у команды были шансы. Довбик не забивал в последних играх, но обязательно забьет. Для меня важно то, что у команды есть шансы.

Мы должны улучшить игру, когда находимся возле ворот соперника. Это правда, что в последних нескольких играх мы доминировали, но нам не хватило немного агрессии и глубины, и это вещи, которые мы должны улучшить», – сказал Мичел.

Ранее Мичел рассказал, почему клуб отпустил поврежденного вингера Виктора Цыганкова в национальную сборную Украины.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу
Источник L'Esportiu
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