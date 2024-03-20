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Испания
20 марта 2024, 11:25 | Обновлено 20 марта 2024, 11:26
1003
0

Тренер Жироны: «Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины»

Мичел не сомневается в вингере

20 марта 2024, 11:25 | Обновлено 20 марта 2024, 11:26
1003
0
Тренер Жироны: «Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел рассказал, почему клуб отпустил поврежденного вингера Виктора Цыганкова Мичел рассказал, почему клуб отпустил поврежденного вингера Виктора Цыганкова в национальную сборную Украины:

«Он на 100% надежный и преданный нам футболист. В нем нет сомнений. С каждым днем его состояние будет становиться лучше. Нам нужно будет посмотреть, готов ли он играть за Украину в четверг, но мы были обязаны отпустить его со сборной.

Мы все знаем о травме, которую он получил против «Осасуны», а растяжение связок колена – это очень больно. В течение недели он пытался восстановиться к матчу против «Хетафе», но чувствовал себя некомфортно. Сейчас мы должны посмотреть, как он чувствует себя и как тренируется с Украиной, но больше я ничего не знаю. Мы верим Цыганкову».

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник AS
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