28 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 34-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда слишком высоко в прошлом сезоне запрыгнула, чтобы можно было верить в то, что сейчас обойдется без проблем и неудач. Тем более что уже год назад до долгожданного скудетто Осимхен и компания добирались ни шатко ни валко, на инерции от первого, действительно сильного круга. И не зря Спаллетти под благовидным предлогом после оформления титула покинул должность. За неполный нынешний сезон у Хвичи и компании было уже 3 тренера, а результаты даже, пожалуй, хуже ожиданий скептиков. Есть определенный прогресс при Кальцоне, но и то на фоне провалов Гарсии и особенно Мадзарри. Хотя рано ставить оценки - вон, уже и Эмполи ухитрились проиграть очный поединок прошлого тура.

Рома

Клуб показал, что бывает, если угадать с тренерской ротацией. Да, с увольнением Моуринью тут затянули - многие ждали, что она произойдет после поражения в финале прошлогодней Лиги Европы. Но с Особенным простились только зимой, когда, казалось, сезон был уже потерян. Де Росси же воспринимался как временщик, и назначался до лета не столько из-за тренерского потенциала, сколько как местная легенда, которую не будут особенно в такой ситуации освистывать фанаты. В итоге Даниэле в Лиге Европы справился с Фейеноордом и Брайтоном. А с Миланом, выиграв на Сан-Сиро 1:0, дома тоже победили, даже в меньшинстве. Параллельно волки поднимались к топ-4 в и Серии А. Правда, с Удинезе матч останавливали. В прошлый понедельник джалоросси играли очный поединок с прямым конкурентом - Болоньей. И, такое впечатление, недооценили соперника, получив 1:3 дома.

Статистика личных встреч

В прошлом, чемпионском для себя сезоне партенопеи выиграли оба поединка. Но в нынешнем в Риме хозяева оформили итоговые 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы видят фаворитом Хвичу и компанию. Это выглядит полной ошибкой- рекомендуем ставить на то, что гости из столицы точно не проиграют (коэффициент - 1,909).