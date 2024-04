Наполи и Рома устроили перестрелку после первого тайма с двумя пенальти

28 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А между командами «Наполи» и «Рома» Рим. Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за хозяев отличились Матиас Оливера (65) и Виктор Осимхен (84), который реализовал пенальти. У римлян забили Пауло Дибала (59) с пенальти и Тэмми Абрахам (89).

Несколькими часами ранее уже досрочный чемпиона Италии 2023/24 «Интер» переиграл «Торино» 2:0.

«Аталанта» на своем поле выиграла у «Эмполи» 2:0. Украинский футболист гостей Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте.

Серия А 2023/24. 34-й тур. 28 апреля

Наполи – Рома – 2:2

Голы: Оливера, 65, Осимхен, 84 (пен.) – Дибала, 59 (пен.), Абрахам, 89

Интер – Торино – 2:0

Голы: Чалханголу, 56, 60

Удаление: Тамез, 49

Аталанта – Эмполи – 2:0

Голы: Пашалич, 42 (пен.), Лукман, 51

Болонья – Удинезе – 1:1

Голы: Салемакерс, 78 – Пайеро, 45+1

Удаление: Бекема, 64

