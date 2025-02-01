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WTA
01 февраля 2025, 04:01 |
53
0

Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 1 февраля

В субботу свои матчи проведут Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур

01 февраля 2025, 04:01 |
53
0
Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 1 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 февраля состоятся полуфинальные матчи на турнире WTA 500 в Линце, а также стартуют поединки квалификаций к соревнованиям WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке.

В субботу свои противостояния проведут три представительницы Украины: Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA в субботу, 1 февраля

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1/2 финала

Center Court. 1-й запуск (не ранее 14:00)

Даяна Ястремская [5] – Клара Таусон [8]

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Одиночный разряд, 1-й раунд квалификации

ADCB Court 1. 1-й запуск (не ранее 09:00)

Юлия Стародубцева Маккартни Кесслер [2]

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1-й раунд квалификации

Court 2. 2-й запуск (не ранее 11:30)

Дарья Снигур [8] – Сюзан Бандекки

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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