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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 04:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:41
57
0

Молодой вратарь успешно прошел просмотр в Оболони

Роман Шерстяных будет играть за команду пивоваров U-19

01 февраля 2025, 04:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:41
57
0
Молодой вратарь успешно прошел просмотр в Оболони
ФК Оболонь. Роман Шерстяных

Юный вратарь Роман Шерстяных успешно прошел просмотр в клубе Оболонь и будет выступать за команду U-19.

Ранее Роман покинул клуб ЮКСА. Стороны досрочно разорвали соглашение, действовавшее до завершения сезона 2025/26.

Затем 18-летний воспитанник днепровского футбола прибыл на просмотр в Оболони U-19.

С юным голкипером пивовары подпишут контракт на 1,5 году, сообщает журналист Дмитрий Венков.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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