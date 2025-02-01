Украина. Премьер лига01 февраля 2025, 04:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:41
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Молодой вратарь успешно прошел просмотр в Оболони
Роман Шерстяных будет играть за команду пивоваров U-19
01 февраля 2025, 04:53 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:41
57
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Юный вратарь Роман Шерстяных успешно прошел просмотр в клубе Оболонь и будет выступать за команду U-19.
Ранее Роман покинул клуб ЮКСА. Стороны досрочно разорвали соглашение, действовавшее до завершения сезона 2025/26.
Затем 18-летний воспитанник днепровского футбола прибыл на просмотр в Оболони U-19.
С юным голкипером пивовары подпишут контракт на 1,5 году, сообщает журналист Дмитрий Венков.
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