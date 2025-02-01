Молодой вратарь успешно прошел просмотр в Оболони

Юный вратарь Роман Шерстяных успешно прошел просмотр в клубе Оболонь и будет выступать за команду U-19.

Ранее Роман покинул клуб ЮКСА. Стороны досрочно разорвали соглашение, действовавшее до завершения сезона 2025/26.

Затем 18-летний воспитанник днепровского футбола прибыл на просмотр в Оболони U-19.

С юным голкипером пивовары подпишут контракт на 1,5 году, сообщает журналист Дмитрий Венков.