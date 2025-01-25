На просмотре в ЮКСА находится экс-игрок Вереса, воспитанник Динамо

На просмотре в клубе ЮКСА Тарасовка находится украинский защитник Александр Мельник, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Последний год 24-летний центральный защитник провел в Вересе из Ровно.

В текущем сезоне Мельник отыграл за красно-черных всего один поединок.

Воспитанник киевского Дикамо ранее выступал за клубы Александрия и Минай.