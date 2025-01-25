Украина. Первая лига25 января 2025, 03:46 | Обновлено 25 января 2025, 04:52
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На просмотре в ЮКСА находится экс-игрок Вереса, воспитанник Динамо
В текущем сезоне Мельник отыграл за красно-черных всего один поединок
25 января 2025, 03:46 | Обновлено 25 января 2025, 04:52
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На просмотре в клубе ЮКСА Тарасовка находится украинский защитник Александр Мельник, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Последний год 24-летний центральный защитник провел в Вересе из Ровно.
В текущем сезоне Мельник отыграл за красно-черных всего один поединок.
Воспитанник киевского Дикамо ранее выступал за клубы Александрия и Минай.
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