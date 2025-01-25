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Украина. Первая лига
25 января 2025, 03:46 | Обновлено 25 января 2025, 04:52
42
0

На просмотре в ЮКСА находится экс-игрок Вереса, воспитанник Динамо

В текущем сезоне Мельник отыграл за красно-черных всего один поединок

25 января 2025, 03:46 | Обновлено 25 января 2025, 04:52
42
0
На просмотре в ЮКСА находится экс-игрок Вереса, воспитанник Динамо
ФК Верес. Александр Мельник

На просмотре в клубе ЮКСА Тарасовка находится украинский защитник Александр Мельник, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Последний год 24-летний центральный защитник провел в Вересе из Ровно.

В текущем сезоне Мельник отыграл за красно-черных всего один поединок.

Воспитанник киевского Дикамо ранее выступал за клубы Александрия и Минай.

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Верес Ровно ЮКСА Тарасовка Александр Мельник (футболист) трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков Первая лига Украины Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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