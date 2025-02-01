ВИДЕО. Три отмены голов. Ланс выиграл матч, дважды забив первыми касаниями
У победителей голами отличились М'Бала Нзола и Джереми Агбонифо
В матче 20-го тура чемпионата Франции «Ланс» на выезде обыграл «Монпелье» со счетом 2:0.
У победителей голами отличились М'Бала Нзола (1 мин) и вышедший на замену Джереми Агбонифо (61 мин). Оба забили мячи своими первыми касаниями в матче.
На 26-й минуте судья удалил обоих главных тренеров – Жан-Луи Гассе и Уилла Стилла – из-за конфликта на бровке.
Интересно, что судья отменил три гола из-за фолов и офсайда – два раза пострадал Годюэн Койялипу, то же произошло с мячом Анди Делора.
«Ланс» поднялся на 5-е место (33 очка), «Монпелье» остается на 17-й позиции (15 очков) в зоне вылета.
Лига 1. 20-й тур, 31 января
Монпелье – Ланс – 0:2
Голы: Нзола, 1, Агбонифо, 61
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