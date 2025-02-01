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Чемпионат Франции
Монпелье
31.01.2025 21:45 – FT 0 : 2
Ланс
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Франция
01 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 01 февраля 2025, 03:12
28
0

ВИДЕО. Три отмены голов. Ланс выиграл матч, дважды забив первыми касаниями

У победителей голами отличились М'Бала Нзола и Джереми Агбонифо

01 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 01 февраля 2025, 03:12
28
0
ВИДЕО. Три отмены голов. Ланс выиграл матч, дважды забив первыми касаниями
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Ланс» на выезде обыграл «Монпелье» со счетом 2:0.

У победителей голами отличились М'Бала Нзола (1 мин) и вышедший на замену Джереми Агбонифо (61 мин). Оба забили мячи своими первыми касаниями в матче.

На 26-й минуте судья удалил обоих главных тренеров – Жан-Луи Гассе и Уилла Стилла – из-за конфликта на бровке.

Интересно, что судья отменил три гола из-за фолов и офсайда – два раза пострадал Годюэн Койялипу, то же произошло с мячом Анди Делора.

«Ланс» поднялся на 5-е место (33 очка), «Монпелье» остается на 17-й позиции (15 очков) в зоне вылета.

Лига 1. 20-й тур, 31 января

Монпелье – Ланс – 0:2

Голы: Нзола, 1, Агбонифо, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Jeremy Agbonifo (Ланс).
26’
Жан-Луи Гассе (Монпелье) получает красную карточку.
26’
Уилл Стилл (Ланс) получает красную карточку.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Ланс).
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чемпионат Франции по футболу Ланс Монпелье Ла Лига видео голов и обзор М’Бала Нзола Жан-Луи Гассе удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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