ВИДЕО. Три отмены голов. Ланс выиграл матч, дважды забив первыми касаниями

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Ланс» на выезде обыграл «Монпелье» со счетом 2:0.

У победителей голами отличились М'Бала Нзола (1 мин) и вышедший на замену Джереми Агбонифо (61 мин). Оба забили мячи своими первыми касаниями в матче.

На 26-й минуте судья удалил обоих главных тренеров – Жан-Луи Гассе и Уилла Стилла – из-за конфликта на бровке.

Интересно, что судья отменил три гола из-за фолов и офсайда – два раза пострадал Годюэн Койялипу, то же произошло с мячом Анди Делора.

«Ланс» поднялся на 5-е место (33 очка), «Монпелье» остается на 17-й позиции (15 очков) в зоне вылета.

Лига 1. 20-й тур, 31 января

Монпелье – Ланс – 0:2

Голы: Нзола, 1, Агбонифо, 61

Видео голов и обзор матча